A Milli Futbol Takımımız'ın Dünya Kupası D Grubu ilk maçında oynayacağı Avustralya maçının hakemi belli oldu. Mücadeleyi Venezuela Futbol Federasyonu'ndan Jesus Valenzuela yönetecek. Peki, Jesus Valenzuela kimdir? Avustralya- Türkiye maçının hakemi Jesus Valenzuela kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde.

JESUS VALENZUELA KİMDİR?

Jesús Noel Valenzuela Sáez, 24 Kasım 1983 doğumlu Venezuelalı bir futbol hakemidir. Kariyerine ülkesinin en üst liginde başlayan Valenzuela, zamanla uluslararası organizasyonlarda görev alarak FIFA hakem listesine girmeyi başarmıştır.

CONMEBOL çatısı altında Copa Libertadores, Copa Sudamericana ve Copa América gibi prestijli turnuvalarda maç yönetmiştir. 2021 yılında ise IFFHS tarafından Güney Amerika’nın en iyi hakemi seçilerek kariyerinin en önemli ödüllerinden birine ulaşmıştır.

JESUS VALENZUELA KAÇ YAŞINDA?

Jesús Valenzuela, 24 Kasım 1983 doğumludur ve 2026 yılı itibarıyla 42 yaşındadır.

JESUS VALENZUELA NERELİ?

Jesús Valenzuela’nın doğum yeri Portuguesa, Venezuela olarak bilinmektedir. Güney Amerika futbol kültürünün içinde yetişen Valenzuela, kariyerini tamamen Venezuela futbol sistemi üzerinden şekillendirmiştir.

JESUS VALENZUELA FUTBOL KARNESİ

Jesús Valenzuela’nın kariyeri sadece ulusal liglerle sınırlı kalmamış, aynı zamanda dünya futbolunun en prestijli organizasyonlarına da uzanmıştır.

2011– Venezuela Primera División’da hakemliğe başladı

2013– FIFA kokartı ile uluslararası hakem oldu

Copa Libertadores ve Copa Sudamericana’da düzenli görev aldı

Copa América ve Olimpiyat oyunlarında maç yönetti

2021 yılında IFFHS tarafından CONMEBOL’un en iyi hakemi seçildi

Bu başarılar, onun yalnızca bölgesel değil küresel ölçekte de saygın bir hakem olduğunu göstermektedir.

MAÇTA GÖREV DAĞILIMI VE HAKEM EKİBİ

Avustralya – Türkiye karşılaşmasında Jesús Valenzuela’ya yardımcı olacak hakem ekibi de netleşti. Yardımcı hakemler Jorge Urrego ve Tulio Moreno olurken, VAR koltuğunda Peru Futbol Federasyonu’ndan Michael Orue görev yapacaktır.

Bu ekip, FIFA standartlarına uygun şekilde uluslararası deneyime sahip isimlerden oluşmaktadır.