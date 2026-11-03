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İspanya 2. Ligi'nde oynanan Tenerife- Andorra karşılaşmasında yaşanan talihsiz olay, futbol dünyasını yasa boğdu. CD Tenerife forması giyen Jesús de Miguel, maç sırasında Andorra kalecisi Jesús Owono ile yaşadığı çarpışmanın ardından hastaneye kaldırıldı. Futbolcunun 3 Kasım 2026'da hayatını kaybettiği kulübü tarafından açıklandı. Peki, Jesus de Miguel kimdir? Tenerife Andorra maçında ölen Jesus de Miguel kaç yaşında, nereli? Detaylar...

JESUS DE MIGUEL KİMDİR?

Tam adı Jesús de Miguel Alameda olan futbolcu, İspanya'da profesyonel futbol kariyeri sürdüren bir forvetti. 21 Eylül 1996'da Madrid'de dünyaya gelen De Miguel, futbol kariyerine Leganés altyapısında başladı.

1,90 metre boyundaki sol ayaklı futbolcu; Fuenlabrada, Unión Adarve, Navalcarnero, Unionistas de Salamanca ve Castellón gibi takımlarda forma giydi. 2023 yılında transfer olduğu Castellón'da gösterdiği performansla dikkat çeken De Miguel, 2025'te CD Tenerife'ye katıldı.

JESUS DE MIGUEL KAÇ YAŞINDAYDI?

Jesús de Miguel, 21 Eylül 1996 doğumluydu. 3 Kasım 2026'da hayatını kaybeden futbolcu 30 yaşındaydı.

JESUS DE MIGUEL NERELİ?

Jesús de Miguel Madrid, İspanya doğumluydu. İspanyol futbolcu, kariyerinin önemli bölümünü Madrid ve çevresindeki takımlarda geçirdikten sonra Castellón ve Tenerife formalarıyla profesyonel futbolun üst seviyelerine çıktı.

JESUS DE MIGUEL HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

De Miguel, kariyeri boyunca çeşitli İspanyol kulüplerinde forma giydi. Futbol hayatında sırasıyla Leganés B, Lugo de Fuenlabrada, Internacional de Madrid, Fuenlabrada, Unión Adarve, Navalcarnero, Unionistas de Salamanca, Castellón ve CD Tenerife takımlarında oynadı.

Özellikle CD Castellón döneminde öne çıkan futbolcu, takım formasıyla 88 karşılaşmada 25 gol kaydetti. 2025'te Tenerife'ye transfer olan De Miguel, kulübün yükselişinde de önemli rol oynadı ve bir önceki sezonda 11 gol attı.

TENERİFE-ANDORRA MAÇINDA JESUS DE MIGUEL'E NE OLDU?

Jesús de Miguel, 2 Kasım 2026'da oynanan CD Tenerife-FC Andorra karşılaşmasının son bölümünde ciddi bir kaza geçirdi. Andorra kalecisi Jesús Owono, uzun bir topu karşılamak için ceza sahasından çıkarken De Miguel ile çarpıştı.

Çarpışmanın ardından yere yığılan futbolcuya saha içinde sağlık ekipleri müdahale etti. Karşılaşma, sağlık ekiplerinin sahaya girebilmesi için 108. dakikada durduruldu ve ardından tamamlanamadı. De Miguel ambulansla hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı.

JESUS DE MIGUEL NEDEN ÖLDÜ?

De Miguel'in ölümünün, Tenerife-Andorra maçında yaşadığı ağır çarpışmanın ardından meydana gelen kalp durması ve sonrasında gelişen ciddi sağlık sorunlarıyla bağlantılı olduğu bildirildi. Reuters, futbolcunun çarpışmanın ardından kalp durması geçirdiğini ve hastaneye kaldırıldığını aktardı.

Tenerife kulübü, futbolcunun hastanede tedavi gördüğü sırada nörolojik durumunun kötüleştiğini duyurdu. Ardından 3 Kasım 2026'da De Miguel'in hayatını kaybettiği açıklandı.