Jeffrey Epstein'ın 2019 yılında New York'ta cezaevinde ölü bulunması, uzun yıllardır süren tartışmaları tamamen sona erdirmedi. Özellikle Prens Andrew'un eski sevgilisi Lady Victoria Hervey'in son açıklamaları, Epstein'ın ölmediği ve İsrail'de saklandığı iddialarını yeniden gündeme taşıdı. Peki, Jeffrey Epstein yaşıyor mu?Jeffrey Epstein gerçekten öldü mü? Detaylar haberimizde.

JEFFREY EPSTEIN YAŞIYOR MU?

Jeffrey Epstein'ın 2019 yılında New York'taki Metropolitan Correctional Center'da hücresinde ölü bulunmasının üzerinden yıllar geçmesine rağmen, finansörün ölümü hâlâ tartışma konusu. Bu tartışmalar, Prens Andrew'un eski sevgilisi Lady Victoria Hervey'in yaptığı açıklamalarla yeniden alevlendi. Hervey, Epstein'ın cezaevinden planlı bir operasyonla kaçırıldığını ve hâlen İsrail'de saklandığını iddia ederek, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

JEFFREY EPSTEIN GERÇEKTEN ÖLDÜ MÜ?

Resmi kayıtlara göre, Jeffrey Epstein 10 Ağustos 2019'da New York'taki Metropolitan Correctional Center'da ölü bulundu. Cezaevi görevlileri, Epstein'ı sabah 06.30'da hücresinde ranzasına asılı halde bulduklarını açıkladı. ABD Adalet Bakanı William Barr, olayın ardından "hatalar zinciri" ifadelerini kullanmış ve soruşturma sonrasında bazı üst düzey cezaevi yetkilileri görevden alınmıştı.

Ancak bu resmi kayıtlar, Jeffrey Epstein'ın ölümüne dair tartışmaları tamamen sona erdirmedi. Uzun süredir sosyal medyada ve çeşitli çevrelerde Epstein'ın ölmediğine dair komplo teorileri dolaşıyordu. Bu teoriler, Lady Victoria Hervey'in açıklamalarıyla yeniden gündeme geldi.

LADY VICTORIA HERVEY, JEFFREY EPSTEIN'IN ÖLMEDİĞİNİ İDDİA ETTİ

Prens Andrew'un eski sevgilisi Lady Victoria Hervey, LBC radyosunda Tom Swarbrick'in programına konuk olarak çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hervey, "Açıkçası Jeffrey Epstein'ın artık öldüğünü bile düşünmüyorum" diyerek resmi anlatıyı reddetti ve finansörün İsrail'e kaçtığını öne sürdü.

Hervey, bu açıklamalarını herhangi bir yönlendirme olmadan yaptığını belirterek, yıllardır süren ölüm tartışmalarına kendi bakış açısını ekledi. Hervey'in iddiaları, Epstein dosyalarında adı 23 kez geçmesiyle de dikkat çekiyor. Lady Hervey, "Güçlüysen ve o çevredeysen, dosyalarda yer almamak hakaret olur. Bu, kimsenin seni ciddiye almadığı anlamına gelir" dedi.

"TRİP VAN" VE CESET DEĞİŞİMİ İDDİASI

Lady Hervey, Epstein'ın cezaevinden bir "trip van" aracılığıyla çıkarıldığı ve cesetlerin değiştirildiği iddialarına da dikkat çekti. Bu teorinin ilk olarak 4Chan'de, kendisini cezaevi görevlisi olarak tanıtan anonim bir kişi tarafından dile getirildiğini hatırlattı. Hervey, yayımlanan dosyalara atıf yaparak, "Cesetlerin değiştirildiğini gördüğünü söyleyen gardiyanın mutlaka sorgulanması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Bu iddialar, Jeffrey Epstein'ın ölümüyle ilgili komplo teorilerini yeniden gündeme taşıdı ve uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

GÜNDEM YARATAN FOTOĞRAF

Jeffrey Epstein'ın hâlen yaşadığına dair iddialar, geçtiğimiz günlerde servis edilen bir fotoğrafla yeniden tartışmaya açıldı. Fotoğrafta, Epstein'ın korumalar eşliğinde yürüdüğü ve İsrail'de bulunduğu öne sürüldü. Bu kare, dünya genelinde medya ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve komplo teorilerini daha da güçlendirdi.