Jeffrey Epstein dosyası, yalnızca bir ceza davası değil; adalet sistemi, hapishane güvenliği ve küresel güç ilişkileri açısından modern tarihin en tartışmalı olaylarından biri olarak öne çıkıyor. Peki, Jeffrey Epstein nasıl, neden öldü? Jeffrey Epstein kimdir, nereli, kaç yaşında öldü? Detaylar...

JEFFREY EPSTEIN KİMDİR?

Jeffrey Epstein, ABD'de uzun yıllar boyunca finans dünyasında etkili olmuş, üst düzey siyasi ve ekonomik çevrelerle kurduğu ilişkilerle tanınan bir isimdi. Kamuoyunda özellikle 2000'li yıllardan itibaren hakkında ortaya atılan reşit olmayanlara yönelik seks suçları ve insan ticareti iddiaları ile gündeme geldi.

Epstein, yatırım danışmanlığı ve finansal aracılık faaliyetleri yürütmüş; çok sayıda zengin iş insanı ve politik figürle temas kurmuştu. Ancak bu görünür gücün arkasında, yıllar içinde sistematik bir istismar ağı kurduğu iddiaları yer aldı. 2008 yılında Florida'da benzer suçlamalarla yargılanmış, federal düzeyde kovuşturmadan kaçınmasını sağlayan tartışmalı bir savunma anlaşmasıyla sınırlı ceza almıştı.

2019 yılında yeniden tutuklanması, Epstein dosyasını yalnızca bir ceza davası olmaktan çıkarıp ABD adalet sistemi, hapishane güvenliği ve siyasi sorumluluklar açısından küresel bir tartışmaya dönüştürdü.

JEFFREY EPSTEIN NERELİ?

Jeffrey Epstein, Amerika Birleşik Devletleri vatandaşıydı. Hayatının büyük bölümünü ABD'nin farklı eyaletlerinde geçirdi; özellikle New York ve Florida, hem iş faaliyetlerinin hem de hakkında açılan davaların merkezinde yer aldı.

JEFFREY EPSTEIN KAÇ YAŞINDA ÖLDÜ?

Jeffrey Epstein, 10 Ağustos 2019 tarihinde 66 yaşında hayatını kaybetti.

Ölümünden yalnızca haftalar önce, seks ticareti ve reşit olmayanlara yönelik ağır suçlamalarla yeniden yargılanmayı bekliyordu. Davanın kapsamı ve potansiyel tanıkları nedeniyle, Epstein'ın hayatta kalması halinde ABD tarihinin en büyük adli süreçlerinden birinin yaşanabileceği yorumları yapılıyordu.

JEFFREY EPSTEIN NASIL, NEDEN ÖLDÜ?

Jeffrey Epstein, 6 Temmuz 2019'da New York'ta tutuklandı ve Metropolitan Islah Merkezi'nde yüksek güvenlikli birimde tutulmaya başlandı. Daha önce hücresinde yarı baygın halde bulunmasının ardından intihar gözetimine alınmış, ancak kısa süre sonra bu gözetimden çıkarılmıştı.

Ölüm gecesi, cezaevi prosedürlerine göre:

Hücre arkadaşı bulunması,

Her 30 dakikada bir fiziki kontrol yapılması,

Kamera kayıtlarının eksiksiz çalışması gerekiyordu.

Ancak bu kuralların hiçbiri uygulanmadı. Hücre arkadaşı başka bir bölüme alındı, yerine kimse yerleştirilmedi. Görevli iki gardiyan, saatler boyunca hücre kontrollerini yapmadı ve sonrasında kayıtları tahrif etmekle suçlandı. Ayrıca Epstein'ın hücresinin önündeki iki güvenlik kamerası da aynı gece devre dışı kaldı.

Ölüm Anı ve Resmî Açıklama

10 Ağustos 2019 sabahı erken saatlerde gardiyanlar, Epstein'ı hücresinde boynuna bağlanmış bir çarşafla diz çökmüş halde, tepkisiz şekilde buldu. Kalp masajı uygulandıktan sonra hastaneye kaldırıldı ancak 06.39'da öldüğü açıklandı.

New York Şehri Baş Adli Tabibi, ölüm nedenini "asılmaya bağlı intihar" olarak kayıtlara geçirdi. Bu karar, kısa sürede hem hukuk çevrelerinde hem de kamuoyunda yoğun tartışmalara yol açtı.

Otopsi Tartışmaları ve Çelişkiler

Epstein'ın avukatları, resmi otopsi sonucuna itiraz ederek bağımsız patolog Michael Baden ile kendi incelemelerini başlattı. Baden'in raporunda:

Boyunda birden fazla kırık tespit edildiği,

Bu tür kırıkların boğularak öldürme vakalarında daha sık görüldüğü,

Boyun izlerinin klasik asılma vakalarından farklı olduğu

öne sürüldü.

Buna karşın adli tıp makamları, yaş faktörü ve kemik yapısının zayıflığı nedeniyle bu bulguların intiharla uyumlu olabileceğini savundu. Resmî makamlar, ölümde dış müdahale olmadığı görüşünü korudu.