2026 yılı itibarıyla, finansçı Jeffrey Epstein'in eski sevgilisi Ghislaine Maxwell'in davası dünya gündeminin ilk sıralarında yer alıyor. Maxwell, uzun yıllardır Epstein tarafından gerçekleştirilen cinsel istismar vakalarına aracılık etmekle suçlanıyordu. Bugün New York, Manhattan'da görülen duruşmada Maxwell'e 20 yıl hapis cezası verildi. Peki, Jeffrey Epstein eski sevgilisi Ghislaine Maxwell kimdir? Ghislaine Maxwell tutuklu mu? Detaylar...

JEFFREY EPSTEIN ESKİ SEVGİLİSİ GHISLAINE MAXWELL KİMDİR?

Ghislaine Maxwell, İngiliz asıllı bir sosyalite ve finans dünyasıyla bağlantılı bir isim olarak tanınıyor. Ancak dünya çapında asıl ününü, ABD'li finansçı Jeffrey Epstein ile olan ilişkisi ve Epstein'in 1990'lar ile 2000'ler arasında gerçekleştirdiği cinsel istismar suçlarına aracılık etmekle suçlanması sayesinde kazandı.

Maxwell, Aralık 2021'deki duruşmada, 1994-2004 yılları arasında Epstein tarafından istismar edilen dört kadın için aracılık yaptığı altı suçlamanın beşinden suçlu bulunmuştu. Federal savcılar, Maxwell'in cezasının en az 30 yıl olması gerektiğini savunsa da, hakim tarafından 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Maxwell, bugünkü duruşmada hapishane kıyafetleri içinde hazır bulundu ve yalnızca ceza öncesi raporu okuduğunu doğruladı. Hukuk ekibiyle raporu tartıştığını ifade eden Maxwell, duruşma boyunca sakin bir tutum sergiledi.

GHISLAINE MAXWELL TUTUKLU MU?

Evet, Ghislaine Maxwell şu anda tutuklu bulunuyor ve cezasını New York'ta çekecek. Federal mahkeme, Maxwell'i "akla gelebilecek en kötü suçlardan biri olan çocukların cinsel istismarını kolaylaştırmak ve bunlara katılmak" suçundan suçlu buldu.

Mahkeme kararında, Maxwell'in Epstein'in cinsel istismar faaliyetlerini planlamak ve uygulamakta aktif rol oynadığı vurgulandı. Bu suçlamalar, Maxwell'in sadece Epstein'in yanında bulunmakla kalmayıp, istismarı organize etmek ve mağdurları yönlendirmek gibi ciddi roller üstlendiğini ortaya koyuyor.

JEFFREY EPSTEIN DAVASINDA TANIK İFADELERİ

Ghislaine Maxwell davasında, ilk kadın tanık 14 yaşındayken Jeffrey Epstein tarafından cinsel istismara uğradığını anlattı. Tanıkların ifadeleri, Maxwell'in suça doğrudan aracılık ettiğini destekleyen kritik deliller olarak mahkemeye sunuldu.

Bu tanıklıklar, davanın önemini artırmakla kalmadı, aynı zamanda Epstein'in Karayipler'deki adalarının 125 milyon dolara satışa çıkarılması gibi finansal faaliyetlerinin arka planını da gündeme taşıdı. Epstein, 2019 yılında cezaevinde ölü bulunmuş ve resmi kayıtlara göre intihar ettiği açıklanmıştı.