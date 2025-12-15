Haberler

Jasmine dizisine inceleme mi başlatıldı? Jasmine dizisi kaldırılıyor mu, RTÜK ne açıklama yaptı?

Güncelleme:
Dijital platformlarda büyük ilgi gören "Jasmine" dizisi, son günlerde sosyal medyada tartışmaların odağı haline geldi. RTÜK'ün inceleme başlattığı iddiaları, izleyiciler arasında merak ve spekülasyonları artırdı. Peki, Jasmine dizisine inceleme mi başlatıldı? Jasmine dizisi kaldırılıyor mu, RTÜK ne açıklama yaptı?

Dijital platformlarda yayımlanan "Jasmine" dizisi, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. RTÜK'ün diziyi mercek altına aldığı iddiaları, izleyiciler arasında tartışma ve merak uyandırdı. Peki, dizinin yayın akışı etkilenecek mi? Jasmine tamamen kaldırılacak mı? Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

JASMINE DİZİSİNE İNCELEME Mİ BAŞLATILDI?

RTÜK, HBO Max'te yayımlanan "Jasmine" adlı dizi hakkında inceleme başlattı. İncelemenin gerekçesi olarak dizinin, Türk toplumunun temel değerlerini hedef alan içerikler barındırdığı, kadını istismar eden sahneler içerdiği ve genel ahlaka aykırı olduğu gösterildi. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, dijital mecralarda yayımlanan içeriklerin toplumun geniş kesimleri üzerindeki etkilerini değerlendirerek bu tür yayınlara karşı gerekli tedbirleri alma yetkisine sahip.

JASMINE DİZİSİ KALDIRILIYOR MU?

Şu an için dizinin kaldırılacağına dair resmi bir açıklama yapılmadı. RTÜK incelemesi devam ediyor ve gerekli görülmesi halinde mevzuat çerçevesinde adımlar atılabileceği belirtiliyor. Ancak dizinin yayınının tamamen durdurulup durdurulmayacağıyla ilgili kesin bir karar henüz açıklanmadı.

ASENA KESKİNCİ KİMDİR?

Asena Keskinci, 2001 doğumlu ve 24 yaşında bir oyuncu. Küçük yaşta "Bez Bebek" dizisindeki Yağmur karakteriyle tanındı. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunu olan Keskinci, Aliye, Hırsız Polis, Parmaklıklar Ardında, Köstebekgiller ve Masumiyet gibi birçok dizi ve filmde rol aldı. Jasmine dizisinde ise Yasemin karakterini canlandırıyor.

JASMINE HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

"Jasmine" dizisi, HBO Max platformunda yayımlanıyor. Dizinin içeriği ve konusuyla ilgili tartışmalar, platformun dijital yayın politikasına ve RTÜK denetimine yansımış durumda.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
