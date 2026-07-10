Japonya Türkiye voleybol maçı hangi kanalda, Filenin Sultanları Japonya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta?

Filenin Sultanları'nın Japonya ile oynayacağı kritik mücadele öncesinde gözler maç programına çevrildi. "Japonya - Türkiye voleybol maçı hangi kanalda?", "Filenin Sultanları maçı ne zaman, saat kaçta?" soruları arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer alırken, karşılaşmanın tarihi, saati ve canlı yayın bilgileri merak ediliyor. İşte Japonya - Türkiye voleybol maçıyla ilgili tüm ayrıntılar.

JAPONYA - TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

"Japonya - Türkiye voleybol maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?" soruları, Filenin Sultanları'nın Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde oynayacağı kritik mücadele öncesinde voleybolseverlerin gündeminde yer alıyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı, güçlü rakibi Japonya karşısında galibiyet arayacak. İşte karşılaşmanın yayın bilgileri, maç saati ve merak edilen tüm detaylar.

Japonya ile Türkiye arasındaki Voleybol Kadınlar Milletler Ligi karşılaşması 11 Temmuz 2026 Cumartesi günü oynanacak. Filenin Sultanları, organizasyondaki kritik maçlarından birinde sahaya çıkacak.

JAPONYA - TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA?

Japonya - Türkiye mücadelesi 13.20'de başlayacak. Karşılaşma, Türkiye saati ile öğle saatlerinde voleybolseverlerle buluşacak.

JAPONYA - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Filenin Sultanları'nın Japonya ile oynayacağı mücadele S Sport, S Sport Plus ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Taraftarlar karşılaşmayı hem televizyon hem de dijital platformlar üzerinden takip edebilecek.

JAPONYA - TÜRKİYE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Karşılaşma TRT Spor ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak. Mücadeleyi ayrıca S Sport ve S Sport Plus platformlarından ise abonelik kapsamında izlemek mümkün olacak.

TRT SPOR VE S SPORT YAYIN BİLGİLERİ

Maçı TRT Spor üzerinden izlemek isteyenler şu platformlardan yayına ulaşabilecek:

• Digiturk: Kanal 86

• D-Smart: Kanal 86

• Kablo TV: Kanal 133

• Tivibu: Kanal 85

• Turkcell TV+: Kanal 70

S Sport ise Tivibu 73 ve Turkcell TV+ 77. kanaldan yayın yaparken, S Sport Plus internet üzerinden abonelik sistemiyle hizmet veriyor.

JAPONYA - TÜRKİYE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Voleybol Kadınlar Milletler Ligi kapsamında oynanacak Japonya - Türkiye karşılaşmasına Japonya'nın Osaka kenti ev sahipliği yapacak. Mücadele, Osaka Stadyumu'nda oynanacak.

FİLENİN SULTANLARI KRİTİK SINAVA ÇIKIYOR

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde güçlü rakiplerinden Japonya karşısında önemli bir galibiyet hedefliyor. Filenin Sultanları, turnuvadaki iddiasını sürdürmek ve üst sıralardaki yerini korumak için kritik mücadelede sahaya çıkarken, voleybolseverler de millilerin performansını yakından takip edecek.