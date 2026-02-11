Haberler

Japonya Ligi'nde beraberlik kaldırıldı mı, maç berabere biterse ne olacak?
Güncelleme:
Japonya Ligi'nde (J1 League) beraberliğin kaldırılıp kaldırılmadığı futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. "Maç berabere biterse ne olacak?" sorusu özellikle sezon formatı ve puanlama sistemiyle ilgili merak uyandırırken, Japon futbolunda uygulanan kurallar ve olası uzatma/penaltı senaryoları dikkat çekiyor.

Japonya Ligi'nde beraberlik iddiaları yeniden tartışma konusu oldu. Karşılaşmaların berabere bitmesi halinde uygulanacak prosedürler, puan dağılımı ve olası uzatma kuralları futbol gündemini meşgul ederken, J1 League formatında gerçekten bir değişiklik yapılıp yapılmadığı araştırılıyor.

JAPONYA LİGİ'NDE BERABERLİK KALDIRILDI

Japonya Ligi yönetimi, ligin 100. yıl dönümüne özel olarak dikkat çeken bir uygulamayı hayata geçirdi. Yeni düzenlemeyle birlikte ligde beraberlik tamamen kaldırıldı.

Alınan karara göre, 90 dakikası berabere tamamlanan karşılaşmalar doğrudan penaltı atışlarına gidecek ve puanlar penaltı sonucuna göre belirlenecek.

YENİ PUANLAMA SİSTEMİ NASIL OLACAK?

Yeni uygulamada puan dağılımı şu şekilde olacak:

• Normal sürede galibiyet: 3 puan

• Penaltılarda galibiyet: 2 puan

• Penaltılarda mağlubiyet: 1 puan

• Normal sürede mağlubiyet: 0 puan

Bu sistemle, penaltılarda kaybeden takımlar da puan alabilecek.

KURAL 1 YIL GEÇERLİ OLACAK

Lig yönetimi, söz konusu uygulamanın yalnızca 1 yıl boyunca geçerli olacağını açıkladı. Yeni puanlama sistemi sadece lig maçlarında değil, özel turnuvalarda da uygulanacak.

Amaç, maçların daha rekabetçi geçmesini sağlamak ve futbolseverlere daha heyecanlı karşılaşmalar izletmek.

