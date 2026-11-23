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Jandarma Uzman Çavuş Celal Çırak neden öldü, Celal Çırak kimdir, nereli ve cenazesi nerede defnedildi soruları, acı haberin ardından en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Çamardı İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli Celal Çırak, Adana'da balık tutarken oltasının ağa takılması sonucu dengesini kaybederek suya düştü ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çırak, Adana'da kılınan cenaze namazının ardından Salbaş Mezarlığı'nda toprağa verildi.

CELAL ÇIRAK NEDEN ÖLDÜ?

Jandarma Uzman Çavuş Celal Çırak, izinli olduğu sırada memleketi Adana'da balık tutmaya gitti. Edinilen bilgilere göre, balık tuttuğu sırada oltası ağa takılan Çırak dengesini kaybederek suya düştü. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ve çevredekilerin tüm müdahalelerine rağmen Celal Çırak kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

CELAL ÇIRAK KİMDİR?

Celal Çırak, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde uzman çavuş olarak görev yapıyordu. Çırak'ın son görev yeri Niğde'ye bağlı Çamardı İlçe Jandarma Komutanlığı'ydı. Görev yaptığı ilçede iyi tanınan Çırak, izin kullanmak için memleketi Adana'ya gitmişti.

CELAL ÇIRAK NERELİ?

Celal Çırak aslen Adana'lıydı. Kazanın yaşandığı sırada izinli olarak memleketinde bulunuyordu.

CELAL ÇIRAK'IN CENAZESİ NEREDE DEFNEDİLDİ?

Uzman Çavuş Celal Çırak için Adana'nın Salbaş Mahallesi'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Çırak'ın naaşı, kılınan namazın ardından Salbaş Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine Çırak'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Çamardı Kaymakamı Muhammet Furkan Bektaş, Çamardı Belediye Başkanı Ali Pınar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇAMARDI KAYMAKAMLIĞI'NDAN TAZİYE MESAJI

Çamardı Kaymakamlığı, Celal Çırak'ın hayatını kaybetmesinin ardından bir taziye mesajı yayımladı. Mesajda, ilçe jandarma komutanlığında görev yapan Çırak'ın vefatından duyulan derin üzüntü dile getirilerek ailesine, yakınlarına ve silah arkadaşlarına başsağlığı dilendi.