Jandarma sayfası PERTEM neden açılmıyor sorusunun yanıtı büyük ölçüde başvuru yoğunluğu. 9 bin kişilik uzman erbaş alımının ilk gününde personeltemin.jandarma.gov.tr adresine çok sayıda adayın aynı anda bağlanmaya çalışması, sayfanın bazı kullanıcılarda geç açılmasına ya da "ERR_CONNECTION_TIMED_OUT" uyarısı vermesine yol açtı. Sistemin çöktüğüne ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Başvuru süresi 7 Aralık'a kadar devam ettiği için adayların acele etmeden, yoğunluğun azaldığı saatlerde yeniden denemesi öneriliyor.

JANDARMA PERTEM SİTESİ NEDEN AÇILMIYOR?

Uzman erbaş alımı gibi geniş kontenjanlı ilanların ilk günlerinde başvuru sistemlerine yönelik ilgi her zaman yüksek oluyor. 23 Kasım sabahından itibaren çok sayıda adayın aynı anda PERTEM'e giriş yapmaya çalışması, sayfanın bazı kullanıcılarda yavaş yüklenmesine neden oldu.

Bazı adayların ekranında görülen "ERR_CONNECTION_TIMED_OUT" uyarısı, tarayıcının siteye bağlanmaya çalıştığı sırada belirlenen süre içinde yanıt alamadığı anlamına geliyor. Bu uyarı genellikle aynı anda çok sayıda kullanıcının siteye bağlandığı yoğun saatlerde ya da kullanıcının kendi internet bağlantısındaki sorunlar nedeniyle ortaya çıkıyor.

PERTEM ÇÖKTÜ MÜ?

Hayır, PERTEM'in çöktüğüne dair herhangi bir resmi açıklama bulunmuyor. Bazı adayların girişte yaşadığı gecikme, sistemin devre dışı kaldığı anlamına gelmiyor. Yoğunluğun azaldığı saatlerde başvuru ekranına erişimin normale dönmesi bekleniyor. Başvuru süresi iki hafta boyunca devam edeceği için adayların ilk gün başvuru yapamamaları herhangi bir hak kaybına yol açmıyor.

PERTEM'E GİRİŞ YAPAMAYANLAR NE YAPMALI?

Başvuru ekranına ulaşmakta zorlanan adaylar şu yöntemleri deneyebilir:

Birkaç dakika bekledikten sonra sayfayı yeniden yükleyin.

Başvurunuzu sabahın erken saatleri ya da gece geç saatler gibi yoğunluğun daha az olduğu zamanlarda yapın.

Farklı bir internet tarayıcısı üzerinden giriş yapmayı deneyin.

Tarayıcınızın önbelleğini ve çerezlerini temizleyin.

Telefon ve bilgisayar gibi farklı cihazlardan siteye girmeyi deneyin.

İnternet bağlantınızı kontrol edin, mümkünse farklı bir bağlantı üzerinden yeniden deneyin.

Sorun uzun süre devam ederse adaylar Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Personel Temin Merkezi ile iletişime geçebilir.

JANDARMA UZMAN ERBAŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Jandarma Genel Komutanlığı'nın 9 bin uzman erbaş alımı için başvurular, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet şifresiyle yapılıyor. Adayların personeltemin.jandarma.gov.tr adresine girerek e-Devlet ile giriş yapması, ardından başvuru formunu eksiksiz doldurup onaylaması gerekiyor. Başvuru tamamlandıktan sonra sistem üzerinden başvuru durumunun kontrol edilmesi öneriliyor.

JANDARMA 9 BİN UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

Jandarma Genel Komutanlığı'nın 2027 yılı personel ihtiyacını karşılamak amacıyla gerçekleştireceği 9 bin uzman erbaş alımı için başvurular 23 Kasım 2026 Pazartesi günü başladı. Resmi ilana göre başvurular 7 Aralık 2026 Pazartesi günü saat 23.59'a kadar devam edecek. Adayların iki haftalık süre içinde başvurularını tamamlamaları yeterli. Son günlerde de benzer bir yoğunluk yaşanabileceği için başvurunun son güne bırakılmaması öneriliyor.