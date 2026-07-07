James Rodriguez hangi takımda oynuyor, James Rodriguez kaç yaşında?

James Rodriguez'in hangi takımda oynadığı ve kaç yaşında olduğu, özellikle transfer dönemlerinde en çok aratılan konular arasında bulunuyor. 12 Temmuz 1991 doğumlu olan Kolombiyalı yıldız futbolcu, 34 yaşında olup son olarak MLS ekiplerinden Minnesota United forması giydi. İşte James Rodriguez'in kariyeri, güncel kulüp durumu ve futbol yaşamına dair merak edilenler.

JAMES RODRIGUEZ HANGİ TAKIMDA OYNUYOR, KAÇ YAŞINDA?

Kolombiyalı futbol yıldızı James Rodriguez, kariyeri boyunca forma giydiği dünya devleri ve başarılı performansıyla futbolseverlerin yakından takip ettiği isimler arasında yer alıyor. Özellikle transfer dönemlerinde "James Rodriguez hangi takımda oynuyor?" ve "James Rodriguez kaç yaşında?" soruları arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında bulunuyor.

Futbol kariyerinde Porto, Monaco, Real Madrid, Bayern Münih ve Everton gibi önemli kulüplerde görev yapan James Rodriguez, tecrübesi ve oyun kurucu kimliğiyle dikkat çekmeye devam ediyor. İşte James Rodriguez'in yaşı, kariyeri ve güncel takımına ilişkin merak edilen detaylar.

JAMES RODRIGUEZ HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

James Rodriguez, kariyerini Meksika Liga MX ekiplerinden Club León'da sürdürmekteydi. Kolombiyalı yıldız, orta saha ve 10 numara pozisyonlarında görev yaparken takımının hücum organizasyonlarında önemli rol üstleniyor. Deneyimi, teknik kapasitesi ve etkili sol ayağıyla Club León'un en dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor.

James Rodríguez şu anda herhangi bir kulüp takımında forma giymemektedir.

JAMES RODRIGUEZ KAÇ YAŞINDA?

James David Rodríguez Rubio, 12 Temmuz 1991 tarihinde Kolombiya'nın Cúcuta kentinde dünyaya geldi. Başarılı futbolcu 34 yaşındadır. Profesyonel futbol kariyerine genç yaşta başlayan yıldız isim, uzun yıllardır Avrupa ve Güney Amerika futbolunun önemli oyuncuları arasında gösteriliyor.

JAMES RODRIGUEZ HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

James Rodriguez bugüne kadar Envigado, Banfield, Porto, Monaco, Real Madrid, Bayern Münih, Everton, Al-Rayyan, Olympiakos, São Paulo, Rayo Vallecano ve Club León formalarını giydi. Kariyeri boyunca lig şampiyonlukları, kupa zaferleri ve bireysel ödüller kazanarak dünya futbolunda adından söz ettirdi.

JAMES RODRIGUEZ'İN MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Kolombiya Milli Takımı'nın kaptanlarından biri olan James Rodriguez, milli formayla uzun yıllardır görev yapıyor. Özellikle 2014 FIFA Dünya Kupası'nda attığı gollerle turnuvanın gol kralı olan yıldız futbolcu, Kolombiya futbol tarihinin en önemli isimleri arasında gösteriliyor.

JAMES RODRIGUEZ'İN OYUN TARZI

Ofansif orta saha olarak görev yapan James Rodriguez; oyun görüşü, pas kalitesi, uzaktan şutları ve duran toplardaki başarısıyla öne çıkıyor. Sol ayağını etkili kullanan deneyimli futbolcu, hem gol atabilen hem de takım arkadaşlarına asist yapabilen özellikleriyle kariyeri boyunca birçok teknik direktörün vazgeçilmez isimlerinden biri oldu.