İzmir'de deprem mi oldu? İzmir'de ne zaman deprem oldu, kaç büyüklüğünde?

Son dakika deprem haberleri yakından takip edilirken gözler İzmir'deki sismik hareketliliğe çevrildi. İzmir'de deprem mi oldu, deprem ne zaman meydana geldi ve kaç büyüklüğünde? soruları vatandaşlar tarafından araştırılırken, AFAD verilerine göre İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 1 Eylül akşamı saat 20.51'de 3,4 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi. Detaylar haberin devamında yer alıyor.

İZMİR'DE DEPREM Mİ OLDU?

Evet, İzmir'de deprem meydana geldi. Verilen bilgilere göre 31 Ağustos 2026 Pazartesi günü saat 21.33'te Karaburun (İzmir) merkezli 3,7 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Sarsıntının ardından vatandaşlar İzmir'deki son depremleri ve artçı hareketleri araştırmaya başladı.

İZMİR'DE NE ZAMAN DEPREM OLDU?

İzmir'deki son deprem, 31 Ağustos 2026 saat 21.33'te Karaburun ilçesinde meydana geldi. Depremin ardından AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi vatandaşlar tarafından yakından takip edildi.

İZMİR'DE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLDU?

Verilen bilgilere göre Karaburun (İzmir) merkezli depremin büyüklüğü 3,7 olarak kaydedildi. Deprem verileri AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından takip edilirken, bölgede meydana gelen diğer sarsıntılar da son depremler listesinde yer alıyor.