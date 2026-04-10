İzmir su kesintisi yaşanacak yerler açıklandı! 10-11-12 Nisan İZSU su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir genelinde çeşitli ilçelerde meydana gelen arızalar nedeniyle su kesintileri uygulanacağı bildirildi. Kesintilerin farklı nedenlere bağlı olarak değişen saat aralıklarında gerçekleşeceği açıklandı.

İZMİR İZSU SU KESİNTİSİ 10-11 NİSAN

Aliağa ilçesine bağlı Horozgediği Mahallesi’nde 10 Nisan 2026 tarihinde saat 15.40 ile 18.40 arasında yaklaşık 3 saat sürecek bir su kesintisi planlandı. Kesintinin nedeni, başka bir kurumun şebekeye zarar vermesi sonucu oluşan ana boru arızası olarak kaydedildi. Aynı gün içerisinde Bayındır ilçesi Söğütören Mahallesi’nde ise sabah saat 09.30’da başlayacak kesintinin yaklaşık 6 saat sürmesi bekleniyor. Bu kesintinin pompa arızasından kaynaklandığı belirtildi.

Bergama ilçesi Fatih Mahallesi’nde saat 10.00 ile 12.00 arasında yaklaşık 2 saatlik bir kesinti uygulanacak. Ana boru arızası nedeniyle yaşanacak kesintiye ilişkin çalışmaların belirtilen saat aralığında tamamlanması planlanıyor. Gaziemir ilçesi Fatih Mahallesi’nde ise 1127 Sokak’ta meydana gelen ana boru arızası nedeniyle saat 11.00 ile 17.00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi yapılacak.

Kınık ilçesi Yayakent Mahallesi’nde 8 Nisan 2026 tarihinde saat 15.18 ile 19.18 arasında yaklaşık 4 saat süren bir kesinti yaşandığı bildirildi. Bağımsızlık Caddesi’nde meydana gelen ana boru arızasının kesintiye yol açtığı aktarıldı. Konak ilçesinde Ferahlı, Güzelyurt, İsmet Paşa, Mehtap, Murat, Saygı ve 26 Ağustos mahallelerinde 10 Nisan 2026 tarihinde saat 16.00 ile 18.00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi uygulanacak.

Konak ilçesinde ayrıca Ege ve Umurbey mahallelerinde saat 14.34 ile 16.34 arasında yaklaşık 2 saatlik bir kesinti planlandı. Bu kesintinin 1512 Sokak ile 1513 Sokak kavşağında meydana gelen ana boru arızasından kaynaklandığı bildirildi. Menemen ilçesinde ise İstiklal, 29 Ekim ve 30 Ağustos mahallelerinde saat 15.00 ile 18.00 arasında yaklaşık 3 saat sürecek kesinti uygulanacak. Bu bölgede yaşanacak kesintinin de ana boru arızası nedeniyle gerçekleşeceği açıklandı.

Aliağa

Horozgediği Mahallesi’nde 10 Nisan 2026 tarihinde saat 15.40 ile 18.40 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. Kesintinin nedeni, başka bir kurumun şebekeye zarar vermesi sonucu oluşan ana boru arızasıdır.

Bayındır

Söğütören Mahallesi’nde 10 Nisan 2026 tarihinde saat 09.30 ile 15.30 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır. Kesinti, pompa arızası nedeniyle yaşanmaktadır.

Bergama

Fatih Mahallesi’nde 10 Nisan 2026 tarihinde saat 10.00 ile 12.00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Kesinti, ana boru arızasından kaynaklanmaktadır.

Gaziemir

Fatih Mahallesi’nde 10 Nisan 2026 tarihinde saat 11.00 ile 17.00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır. 1127 Sokak içerisinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle su kesintisi yapılmaktadır.

Kınık

Yayakent Mahallesi’nde 8 Nisan 2026 tarihinde saat 15.18 ile 19.18 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi yaşanmıştır. Bağımsızlık Caddesi’nde meydana gelen ana boru arızası kesintiye neden olmuştur.

Konak

Ferahlı, Güzelyurt, İsmet Paşa, Mehtap, Murat, Saygı ve 26 Ağustos mahallelerinde 10 Nisan 2026 tarihinde saat 16.00 ile 18.00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. GDZ kaynaklı elektrik arızası nedeniyle pompalar devre dışı kalmıştır.

Ege ve Umurbey mahallelerinde 10 Nisan 2026 tarihinde saat 14.34 ile 16.34 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Kesinti, 1512 Sokak ile 1513 Sokak kavşağında meydana gelen ana boru arızasından kaynaklanmaktadır.

Menemen

İstiklal, 29 Ekim ve 30 Ağustos mahallelerinde 10 Nisan 2026 tarihinde saat 15.00 ile 18.00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. Kesintinin nedeni ana boru arızasıdır.