İzmir su kesintisi! İZSU 8-9 Eylül İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İZSU İzmir su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 8 Eylül günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri İzmir'in bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 8 Eylül İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 8 Eylül günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 8 Eylül İzmir su kesintisi saatleri!
İZMİR SU KESİNTİSİ
İzmir'de İZSU su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:
Aliağa
Şakran Hasbi Efendi ve Şakran Sayfiye bölgelerinde 7 Eylül 2026 tarihinde saat 11.09 ile 15.09 arasında yaklaşık 4 saat süreyle su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin, kanal kazı çalışması sırasında ana boruya zarar verilmesini önlemek amacıyla uygulanacağı belirtilmiştir.
Bayraklı
Körfez ve Onur mahallelerinde 8 Eylül 2026 tarihinde saat 10.00 ile 20.00 arasında yaklaşık 10 saat süreyle su kesintisi yaşanacaktır. GDZ Elektrik tarafından gerçekleştirilen planlı çalışma nedeniyle bölgeye su verilememektedir.
Buca
Fırat Mahallesi'nde 8 Eylül 2026 tarihinde saat 18.50 ile 20.50 arasında yaklaşık 2 saat süreyle su kesintisi yaşanacaktır. Fırat Mahallesi 289/14 Sokak'ta meydana gelen ana boru arızası nedeniyle su kesintisi uygulanmaktadır.
Gaziemir
Hürriyet Mahallesi'nde 8 Eylül 2026 tarihinde saat 17.59 ile 19.00 arasında yaklaşık 1 saat süreyle su kesintisi yaşanacaktır. Hürriyet Mahallesi 1061 Sokak'ta meydana gelen ana boru arızası nedeniyle su kesintisi uygulanmaktadır.
Zafer Mahallesi'nde ise 8 Eylül 2026 tarihinde saat 16.43 ile 19.30 arasında yaklaşık 3 saat süreyle su kesintisi yaşanacaktır. GDZ Elektrik'in yaşadığı arıza nedeniyle bölgeye su verilememektedir.
Karşıyaka
Cumhuriyet Mahallesi'nde 8 Eylül 2026 tarihinde saat 18.00 ile 19.00 arasında yaklaşık 1 saat süreyle su kesintisi yaşanacaktır. 6618 Sokak'ta meydana gelen branşman arızası nedeniyle su kesintisi uygulanmaktadır.
Kemalpaşa
Atatürk Mahallesi'nde 8 Eylül 2026 tarihinde saat 16.00 ile 18.30 arasında yaklaşık 2 saat süreyle su kesintisi yaşanacaktır. Ana boru arızası nedeniyle belirtilen bölgede su kesintisi uygulanmaktadır.
Menderes
Kasımpaşa ve Kemalpaşa mahallelerinde 8 Eylül 2026 tarihinde saat 17.02 ile 19.02 arasında yaklaşık 2 saat süreyle su kesintisi yaşanacaktır. Ana boru arızası nedeniyle bölgeye su verilememektedir.
Ahmetbeyli Mahallesi'nde ise 8 Eylül 2026 tarihinde saat 10.30 ile 11.30 arasında yaklaşık 1 saat süreyle su kesintisi yaşanmıştır. Arıza nedeniyle mahalleye geçici olarak su verilememiştir.
Menemen
Yeşilpınar Mahallesi'nde 8 Eylül 2026 tarihinde saat 14.19 ile 17.19 arasında yaklaşık 3 saat süreyle su kesintisi yaşanacaktır. Ana boru arızası nedeniyle bölgede su kesintisi uygulanmaktadır.