İzmir su kesintisi! İZSU 8-9 Eylül İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 8 Eylül günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 8 Eylül İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de İZSU su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

Aliağa

Şakran Hasbi Efendi ve Şakran Sayfiye bölgelerinde 7 Eylül 2026 tarihinde saat 11.09 ile 15.09 arasında yaklaşık 4 saat süreyle su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin, kanal kazı çalışması sırasında ana boruya zarar verilmesini önlemek amacıyla uygulanacağı belirtilmiştir.

Bayraklı

Körfez ve Onur mahallelerinde 8 Eylül 2026 tarihinde saat 10.00 ile 20.00 arasında yaklaşık 10 saat süreyle su kesintisi yaşanacaktır. GDZ Elektrik tarafından gerçekleştirilen planlı çalışma nedeniyle bölgeye su verilememektedir.

Buca

Fırat Mahallesi'nde 8 Eylül 2026 tarihinde saat 18.50 ile 20.50 arasında yaklaşık 2 saat süreyle su kesintisi yaşanacaktır. Fırat Mahallesi 289/14 Sokak'ta meydana gelen ana boru arızası nedeniyle su kesintisi uygulanmaktadır.

Gaziemir

Hürriyet Mahallesi'nde 8 Eylül 2026 tarihinde saat 17.59 ile 19.00 arasında yaklaşık 1 saat süreyle su kesintisi yaşanacaktır. Hürriyet Mahallesi 1061 Sokak'ta meydana gelen ana boru arızası nedeniyle su kesintisi uygulanmaktadır.

Zafer Mahallesi'nde ise 8 Eylül 2026 tarihinde saat 16.43 ile 19.30 arasında yaklaşık 3 saat süreyle su kesintisi yaşanacaktır. GDZ Elektrik'in yaşadığı arıza nedeniyle bölgeye su verilememektedir.

Karşıyaka

Cumhuriyet Mahallesi'nde 8 Eylül 2026 tarihinde saat 18.00 ile 19.00 arasında yaklaşık 1 saat süreyle su kesintisi yaşanacaktır. 6618 Sokak'ta meydana gelen branşman arızası nedeniyle su kesintisi uygulanmaktadır.

Kemalpaşa

Atatürk Mahallesi'nde 8 Eylül 2026 tarihinde saat 16.00 ile 18.30 arasında yaklaşık 2 saat süreyle su kesintisi yaşanacaktır. Ana boru arızası nedeniyle belirtilen bölgede su kesintisi uygulanmaktadır.

Menderes

Kasımpaşa ve Kemalpaşa mahallelerinde 8 Eylül 2026 tarihinde saat 17.02 ile 19.02 arasında yaklaşık 2 saat süreyle su kesintisi yaşanacaktır. Ana boru arızası nedeniyle bölgeye su verilememektedir.

Ahmetbeyli Mahallesi'nde ise 8 Eylül 2026 tarihinde saat 10.30 ile 11.30 arasında yaklaşık 1 saat süreyle su kesintisi yaşanmıştır. Arıza nedeniyle mahalleye geçici olarak su verilememiştir.

Menemen

Yeşilpınar Mahallesi'nde 8 Eylül 2026 tarihinde saat 14.19 ile 17.19 arasında yaklaşık 3 saat süreyle su kesintisi yaşanacaktır. Ana boru arızası nedeniyle bölgede su kesintisi uygulanmaktadır.