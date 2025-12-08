İzmir su kesintisi! İZSU 8-9 Aralık İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 8 Aralık günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 8 Aralık İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de su kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

Bergama – Fatih Mahallesi

08.12.2025 tarihinde saat 14.30 ile 16.30 arasında yaklaşık iki saat süreyle su kesintisi uygulanacaktır. Kesinti, ana boru arızasından kaynaklanmaktadır.

Bergama – Selçuk Mahallesi

06.12.2025 tarihinde saat 10.40 ile 12.40 arasında yaklaşık iki saat süreyle su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, ana boru arızasından kaynaklanmaktadır.

Bergama – Zafer Mahallesi

06.12.2025 tarihinde saat 10.00 ile 12.00 arasında yaklaşık iki saat süreyle su kesintisi olacaktır. Kesinti, ana boru arızası nedeniyle yapılmaktadır.

Bornova – Naldöken Mahallesi

08.12.2025 tarihinde saat 17.10 ile 19.10 arasında yaklaşık iki saat süreyle su kesintisi uygulanacaktır. Kesinti, 1261/3 Sokak içinde meydana gelen branşman arızası nedeniyle yapılmaktadır.

Foça – Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi

08.12.2025 tarihinde saat 14.04'te kısa süreli bir kesinti yaşanmıştır. Kesinti, Halide Edip Adıvar Caddesi'nde meydana gelen ana boru arızasından kaynaklanmıştır.

Foça – Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi

08.12.2025 tarihinde saat 14.00 ile 16.02 arasında yaklaşık iki saat süreyle su kesintisi uygulanacaktır. Kesinti, Petra Koyu mevkisindeki ana boru arızası nedeniyle yapılmaktadır.

Gaziemir – Fatih ve Hürriyet Mahalleleri

08.12.2025 tarihinde saat 16.30 ile 18.30 arasında yaklaşık iki saat süreyle su kesintisi olacaktır. Kesinti, 1128 Sokak içinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle yapılmaktadır.

Konak – Ferahlı, Güney, Levent, Yenişehir ve Zeytinlik Mahalleleri

08.12.2025 tarihinde saat 16.16 ile 18.16 arasında yaklaşık iki saat süreyle su kesintisi uygulanacaktır. Kesinti, ana boru arızasından kaynaklanmaktadır.

Torbalı – Subaşı ve 19 Mayıs Mahalleleri

08.12.2025 tarihinde saat 16.37 ile 19.37 arasında yaklaşık üç saat süreyle su kesintisi yapılacaktır. Kesinti, ana boru arızası nedeniyle uygulanmaktadır.