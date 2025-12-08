Haberler

İzmir su kesintisi! İZSU 8-9 Aralık İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi! İZSU 8-9 Aralık İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İZSU İzmir su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 8 Aralık günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri İzmir'in bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 8 Aralık İzmir su kesintisi saatleri...

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 8 Aralık günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 8 Aralık İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de su kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

Bergama – Fatih Mahallesi

08.12.2025 tarihinde saat 14.30 ile 16.30 arasında yaklaşık iki saat süreyle su kesintisi uygulanacaktır. Kesinti, ana boru arızasından kaynaklanmaktadır.

Bergama – Selçuk Mahallesi

06.12.2025 tarihinde saat 10.40 ile 12.40 arasında yaklaşık iki saat süreyle su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, ana boru arızasından kaynaklanmaktadır.

Bergama – Zafer Mahallesi

06.12.2025 tarihinde saat 10.00 ile 12.00 arasında yaklaşık iki saat süreyle su kesintisi olacaktır. Kesinti, ana boru arızası nedeniyle yapılmaktadır.

Bornova – Naldöken Mahallesi

08.12.2025 tarihinde saat 17.10 ile 19.10 arasında yaklaşık iki saat süreyle su kesintisi uygulanacaktır. Kesinti, 1261/3 Sokak içinde meydana gelen branşman arızası nedeniyle yapılmaktadır.

Foça – Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi

08.12.2025 tarihinde saat 14.04'te kısa süreli bir kesinti yaşanmıştır. Kesinti, Halide Edip Adıvar Caddesi'nde meydana gelen ana boru arızasından kaynaklanmıştır.

Foça – Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi

08.12.2025 tarihinde saat 14.00 ile 16.02 arasında yaklaşık iki saat süreyle su kesintisi uygulanacaktır. Kesinti, Petra Koyu mevkisindeki ana boru arızası nedeniyle yapılmaktadır.

Gaziemir – Fatih ve Hürriyet Mahalleleri

08.12.2025 tarihinde saat 16.30 ile 18.30 arasında yaklaşık iki saat süreyle su kesintisi olacaktır. Kesinti, 1128 Sokak içinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle yapılmaktadır.

Konak – Ferahlı, Güney, Levent, Yenişehir ve Zeytinlik Mahalleleri

08.12.2025 tarihinde saat 16.16 ile 18.16 arasında yaklaşık iki saat süreyle su kesintisi uygulanacaktır. Kesinti, ana boru arızasından kaynaklanmaktadır.

Torbalı – Subaşı ve 19 Mayıs Mahalleleri

08.12.2025 tarihinde saat 16.37 ile 19.37 arasında yaklaşık üç saat süreyle su kesintisi yapılacaktır. Kesinti, ana boru arızası nedeniyle uygulanmaktadır.

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
4 gollü düello! Beşiktaş, Gaziantep FK ile yenişemedi

4 gollü düello! 11 kurtarış yaptı, rakibine geçit vermedi
Oktay Kaynarca, yeni yatırımlarıyla gündemde

Ünlü oyuncu, hobisini yatırıma dönüştürmeye hazırlanıyor
Kabe'ye gidecekler dikkat! Bundan sonra yasak olacak

Kabe'ye gidecekler dikkat! Bundan sonra yasak olacak
Ahmet Çakar'ın gözaltı kararı sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldı

Hastaneye kaldırılan Ahmet Çakar hakkında karar çıktı
4 gollü düello! Beşiktaş, Gaziantep FK ile yenişemedi

4 gollü düello! 11 kurtarış yaptı, rakibine geçit vermedi
Dev bankalar beklentilerini tek tek açıkladı: Altın için çılgın tahmin

Altın için çılgın tahmin
Yunanistan'da pitbull dehşeti: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Küçük çocuğun kan donduran sonu! Geriye bu fotoğraflar kaldı
7.6 ile sallandılar ama yıkılmadılar! O görüntüler gündem oldu

7.6 ile sallandılar ama yıkılmadılar!
Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil

Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil
Mert Hakan Yandaş'ın ifadesinden bomba itiraf: Fenerbahçeli futbolcu arkadaşlarımla oynadık

İfadesinden bomba itiraf: Fenerbahçeli futbolcu arkadaşlarımla oynadık
Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu

Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu
Dayısının diri diri toprağa gömdüğü çocuğun ilk isteği yürek burktu

Toprağa gömülü halde bulunan çocuğun ilk isteği yürek burktu
Belediye başkanının sopayla gençleri dövdüğü iddia edildi

Belediye başkanı, misafir gençlere sopa ile saldırdı
title