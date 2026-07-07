İzmir su kesintisi! İZSU 7-8 Temmuz İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 7 Temmuz günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 7 Temmuz İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de İZSU su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

Aliağa

Şakran Hasbi Efendi Mahallesi'nde 7 Temmuz 2026 tarihinde saat 11.33 ile 13.33 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni Bayar Caddesi'nde meydana gelen ana boru arızasının, başka bir kurumun şebekeye zarar vermesi sonucu oluşmasıdır.

Bayraklı

Çay, Çiçek, Muhittin Erener ve R. Şevket İnce mahallelerinde 7 Temmuz 2026 tarihinde saat 12.00 ile 19.00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi uygulanacaktır. Kesinti, 2140 Sokak'ta yürütülen müteahhit çalışması nedeniyle gerçekleştirilecektir.

Bergama

Atatürk Mahallesi'nde 7 Temmuz 2026 tarihinde saat 15.30 ile 17.30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni ana boru arızası nedeniyle yapılacak çalışmadır.

Bornova

Birlik, Koşukavak ve Yeşilova mahallelerinde 7 Temmuz 2026 tarihinde saat 15.29 ile 20.00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi uygulanacaktır. Kesinti, 4240 Sokak No: 13'te meydana gelen ana boru arızası nedeniyle yapılacaktır.

Foça

Kozbeyli Mahallesi'nde 7 Temmuz 2026 tarihinde saat 13.40 ile 19.00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni Reva Evleri mevkisinde Gediz Elektrik tarafından yürütülen bakım çalışmasıdır.

Gaziemir

Hürriyet Mahallesi'nde 7 Temmuz 2026 tarihinde saat 17.45 ile 18.45 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi uygulanacaktır. Kesinti, 1094 Sokak'ta meydana gelen ana boru arızası nedeniyle gerçekleştirilecektir.

Karabağlar

Cennetoğlu, Çalıkuşu, General Asım Gündüz, Kibar, Sarıyer, Uğur Mumcu, Yunus Emre mahallelerinde 7 Temmuz 2026 tarihinde saat 16.30 ile 18.30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni 5680 Sokak ile 24 Sokak çevresinde meydana gelen ana boru arızasıdır.

General Kazım Özalp, Muammer Akar ve Poligon mahallelerinde 7 Temmuz 2026 tarihinde saat 11.40 ile 23.00 arasında yaklaşık 11 saat su kesintisi uygulanacaktır. Kesinti, 48 Sokak ile 123/1 Sokak kavşağında meydana gelen ana boru arızası nedeniyle gerçekleştirilecektir.

Konak

Ferahlı, Mehmet Akif, Saygı, Ulubatlı ve Yavuz Selim mahallelerinde 7 Temmuz 2026 tarihinde saat 17.43 ile 19.43 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni 3449 Sokak No: 65'te meydana gelen ana boru arızasıdır.

Menemen

İstiklal ve 30 Ağustos mahallelerinde 7 Temmuz 2026 tarihinde saat 16.00 ile 19.00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi uygulanacaktır. Kesinti, ana boru arızası nedeniyle gerçekleştirilecektir.