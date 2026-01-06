İzmir su kesintisi! İZSU 7-8 Ocak İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 7 Ocak günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 7 Ocak İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de su kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

Bayraklı ilçesi Mansuroğlu Mahallesi'nde, 6 Ocak 2026 tarihinde saat 16.25 ile 20.25 arasında yaklaşık 4 saat süreyle su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, 273/3 Sokak içinde ana boru deplase işlemi nedeniyle bölge vanasının kapatılmasından kaynaklanmaktadır.

Bayraklı ilçesi Alpaslan, Cengizhan ve Muhittin Erener mahallelerinde, 6 Ocak 2026 tarihinde saat 16.00 ile 19.00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. Kesinti, 1615/8 Sokak içindeki şebeke yenileme ve döşeme çalışmaları nedeniyle yapılacaktır.

Çiğli ilçesi Balatçık, Küçük Çiğli ve Yeni Mahalle'de, 6 Ocak 2026 tarihinde saat 14.10 ile 18.30 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni, 8789 Sokak içinde meydana gelen branşman arızasıdır. Arıza sebebiyle 1671 ile 8786/4 kavşağında sayaç kapatılmıştır.

Karabağlar ilçesi General Kazım Özalp Mahallesi'nde, 6 Ocak 2026 tarihinde saat 11.55 ile 14.55 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. Kesinti, 47/7 Sokak içinde meydana gelen ana boru arızasından kaynaklanmaktadır.

Kemalpaşa ilçesi Ulucak İstiklal ve Ulucak Mustafa Kemal Atatürk mahallelerinde, 6 Ocak 2026 tarihinde saat 14.30 ile 16.30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır. Depo seviyesinin düşük olması nedeniyle özellikle üst kotlarda su kesintisi beklenmektedir.

Kiraz ilçesinin merkez ve tüm mahallelerinde, 7 Ocak 2026 tarihinde saat 11.00 ile 17.00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi yaşanabilir. Kesinti, TEDAŞ tarafından yapılacak bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle oluşacak elektrik kesintisinden kaynaklanacaktır.

Konak ilçesi Ferahlı, İsmet Paşa, Mehmet Akif, Mehtap ve Ulubatlı mahallelerinde, 6 Ocak 2026 tarihinde saat 15.30 ile 17.30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Kesinti, 3451 Sokak ile 3452 Sokak kavşağında meydana gelen ana boru arızasından kaynaklanmaktadır.

Menderes ilçesi Gümüldür Atatürk Mahallesi'nde, 6 Ocak 2026 tarihinde saat 13.30 ile 16.30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, ana boru arızası nedeniyle yapılmış olup Hürriyet Caddesi ve çevresine sular verilmiştir.

Menderes ilçesi Akçaköy, Altıntepe, Barbaros, Cüneytbey, Dereköy, Gazipaşa, Gölcükler, Kasımpaşa, Kemalpaşa, Kuyucak, Küner, Mithatpaşa ve Yeniköy mahallelerinde, 6 Ocak 2026 tarihinde saat 09.35 ile 20.35 arasında yaklaşık 11 saat su kesintisi yaşanacaktır. Ana boru arızası giderilmiş olmakla birlikte, gün boyu su verilmemesi ve yoğun kullanım nedeniyle basınç düşüklüğü yaşanabilir.

Ödemiş ilçesi Türkmen Mahallesi'nde, 6 Ocak 2026 tarihinde saat 16.18 ile 19.18 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. Kesinti, Ömür Sokak'ta müteahhit çalışması sırasında meydana gelen ana boru arızası nedeniyle yapılacaktır.