İzmir su kesintisi! İZSU 4-5 Mart İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 4 Mart günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 4 Mart İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de su kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

Aliağa ilçesinin Örnekkent ve Yeni mahallelerinde 4 Mart 2026 tarihinde saat 13.33 ile 17.35 arasında yaklaşık dört saat süreyle elektrik arızası nedeniyle su kesintisi yaşanacaktır.

Bergama ilçesinin Bahçelievler, Küçükkaya ve Yalnızev mahallelerinde 4 Mart 2026 tarihinde saat 15.00 ile 19.00 arasında yaklaşık dört saat süreyle bağlantı çalışması nedeniyle su kesintisi yaşanacaktır. Çalışma Bahçelievler Mahallesi'ndeki ana boru bağlantı çalışmasından kaynaklanmaktadır.

Bergama ilçesinin Bahçelievler, Küçükkaya ve Yalnızev mahallelerinde 3 Mart 2026 tarihinde saat 16.15 ile 18.15 arasında yaklaşık iki saat süreyle ana boru arızası nedeniyle su kesintisi yaşanmıştır.

Dikili ilçesinin Çandarlı Mahallesi'nde 2 Mart 2026 tarihinde saat 12.00 ile 17.00 arasında yaklaşık beş saat süreyle ana boru arızası nedeniyle su kesintisi yaşanmıştır.

Konak ilçesinin Anadolu, Atamer, Boğaziçi, Cengiz Topel, Çınartepe, Ferahlı, Huzur, İsmet Paşa, Levent, Mehmet Akif, Mehtap, Millet, Murat, Saygı, Trakya, Ulubatlı, Yavuz Selim, Zeybek ve 26 Ağustos mahallelerinde 4 Mart 2026 tarihinde saat 15.45 ile 18.00 arasında yaklaşık iki saat süreyle elektrik arızası nedeniyle su kesintisi yaşanacaktır. Gediz Elektrik kesintisi nedeniyle bölgeye su verilememektedir.

Menemen ilçesinin Gazi ve İstiklal mahallelerinde 3 Mart 2026 tarihinde saat 20.34 ile 23.00 arasında yaklaşık iki saat süreyle pompa arızası nedeniyle su kesintisi yaşanmıştır.

Menemen ilçesinin Yahşelli Mahallesi'nde 3 Mart 2026 tarihinde saat 11.00 ile 15.00 arasında yaklaşık dört saat süreyle 6301 Sokak'ta meydana gelen ana boru arızası nedeniyle su kesintisi yaşanmıştır.

Seferihisar ilçesinin Düzce, Turgut ve Ulamış mahallelerinde 4 Mart 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.00 arasında yaklaşık sekiz saat süreyle elektrik arızası nedeniyle su kesintisi yaşanmaktadır. Bölgede Gediz Enerji kaynaklı elektrik kesintisi olduğu için su basıncında düşüklük yaşanmaktadır.

Urla ilçesinin Camiatik ve Sıra mahallelerinde 4 Mart 2026 tarihinde saat 10.21 ile 16.21 arasında yaklaşık altı saat süreyle yeni hat bağlantı çalışması nedeniyle su kesintisi yaşanmaktadır.

Ödemiş ilçesinin Gereli Mahallesi'nde 4 Mart 2026 tarihinde saat 13.00 ile 17.00 arasında yaklaşık dört saat süreyle Gediz EDAŞ kaynaklı elektrik arızası nedeniyle su kesintisi yaşanacaktır.