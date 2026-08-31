İzmir su kesintisi! İZSU 31 Ağustos-1 Eylül İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 31 Ağustos günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 31 Ağustos İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de İZSU su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

BAYRAKLI

Doğançay Mahallesi'nde, GDZ Elektrik kaynaklı elektrik arızası nedeniyle 31 Ağustos 2026 tarihinde saat 11.30 ile 17.30 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi yaşanacaktır. Elektrik arızası nedeniyle bölgeye su verilememektedir.

BERGAMA

Atatürk Mahallesi'nde ana boru arızası nedeniyle 31 Ağustos 2026 tarihinde saat 17.30 ile 19.30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır.

BORNOVA

Barbaros, Gazi Osman Paşa, Tuna ve Yeşilova mahallelerinde ana boru arızası nedeniyle 31 Ağustos 2026 tarihinde saat 15.10 ile 18.10 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi yaşanacaktır. Arıza, 5234 Sokak ile 5454 Sokak kavşağında meydana gelmiştir.

Karacaoğlan, Rafet Paşa ve Yeşilova mahallelerinde ana boru arızası nedeniyle 31 Ağustos 2026 tarihinde saat 13.11 ile 18.11 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi yaşanacaktır. Çalışma, 4040 Sokak ile 4027 Sokak kavşağındaki arıza nedeniyle yapılmaktadır.

Rafet Paşa ve Yeşilova mahallelerinde ana boru arızası nedeniyle 31 Ağustos 2026 tarihinde saat 10.30 ile 20.30 arasında yaklaşık 10 saat su kesintisi yaşanacaktır. Arıza, 4139/3 Sokak No: 4 önünde meydana gelmiştir.

GAZİEMİR

Sevgi Mahallesi'nde, 650 Sokak'ta meydana gelen ana boru arızası nedeniyle 31 Ağustos 2026 tarihinde saat 16.40 ile 18.40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır.

GÜZELBAHÇE

Atatürk, Çelebi ve Kahramandere mahallelerinde branşman arızası nedeniyle 31 Ağustos 2026 tarihinde saat 16.40 ile 18.40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır.

Mustafa Kemal Paşa ve Yelki mahallelerinde şebeke yenileme ve boru döşeme çalışmaları nedeniyle 31 Ağustos 2026 tarihinde saat 11.40 ile 18.41 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, 2137 Sokak'ta yürütülen ana boru döşeme çalışması nedeniyle bölge vanasının kapatılmasından kaynaklanmaktadır.

KARABAĞLAR

Cennetoğlu, Çalıkuşu ve General Asım Gündüz mahallelerinde ana boru arızası nedeniyle 31 Ağustos 2026 tarihinde saat 17.29 ile 19.29 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır. Arıza, 3179 Sokak No: 8 adresinde meydana gelmiştir.

MENEMEN

29 Ekim ve 9 Eylül mahallelerinde ana boru arızası nedeniyle 29 Ağustos 2026 tarihinde saat 18.30 ile 20.30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır.