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Serdal Adalı'ya Fenerbahçe derbisi öncesi müjde

Serdal Adalı'ya Fenerbahçe derbisi öncesi müjde
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'nın 15 gün hak mahrumiyeti ve kulübe yönelik para cezasını kaldırdı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'nın 15 gün hak mahrumiyeti cezasını kaldırdı.

SERDAL ADALI VE HAKAN DALTABAN'IN NIN CEZASI KALKTI

TFF'den yapılSan açıklamada, Adalı'ya PFDK tarafından verilen 15 gün hak mahrumiyeti cezasının oy çokluğuyla kaldırıldığı belirtildi. Siyah-beyazlı yönetici Hakan Daltaban'ın da 20 gün hak mahrumiyeti ve 2 milyon 500 bin lira para cezasının oy çokluğuyla kaldırıldığı aktarıldı.

PARA CEZASI DA İPTAL

Ayrıca Beşiktaş Kulübüne verilen 3 milyon 500 bin lira para cezasının inceleme neticesinde iptal edildiği kaydedildi.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıCem ÖÇAL:

İyi olmuş.Başkan çok iyi forvet şimdi FENERBAHÇE düşünsün

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