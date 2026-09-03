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İzmir su kesintisi! İZSU 3-4 Eylül İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi! İZSU 3-4 Eylül İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
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İZSU İzmir su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 3 Eylül günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri İzmir'in bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 3 Eylül İzmir su kesintisi saatleri...

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 3 Eylül günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 3 Eylül İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de İZSU su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

ALİAĞA

Şakran Hasbi Efendi ve Şakran Sayfiye mahallelerinde, 3 Eylül 2026 tarihinde saat 16.16 ile 19.16 arasında ana boru arızası nedeniyle yaklaşık 3 saat süreyle su kesintisi yaşanacaktır.

BAYRAKLI

Mansuroğlu Mahallesi’nde, 3 Eylül 2026 tarihinde saat 18.05 ile 19.05 arasında branşman arızası nedeniyle yaklaşık 1 saat süreyle su kesintisi yaşanacaktır. Arıza, Dumlupınar Caddesi’nde meydana gelmiştir.

Doğançay Mahallesi’nde, 3 Eylül 2026 tarihinde saat 15.11 ile 17.11 arasında ana boru arızası nedeniyle yaklaşık 2 saat süreyle su kesintisi yaşanacaktır. Arıza, 7195/6 Sokak’taki ana boruda meydana gelmiş olup Doğançay pompaları devre dışı kalmıştır.

Çay, Çiçek, Fuat Edip Baksı, Muhittin Erener ve R. Şevket İnce mahallelerinde, 3 Eylül 2026 tarihinde saat 12.52 ile 19.00 arasında 2171 Sokak’taki ana boru arızası nedeniyle yaklaşık 6 saat süreyle su kesintisi yaşanacaktır.

BERGAMA

Atatürk Mahallesi’nde, 31 Ağustos 2026 tarihinde saat 17.30 ile 19.30 arasında ana boru arızası nedeniyle yaklaşık 2 saat süreyle su kesintisi yaşanacaktır.

BORNOVA

Çamkule, Merkez ve Serintepe mahallelerinde, 3 Eylül 2026 tarihinde saat 16.45 ile 19.00 arasında GDZ Elektrik kaynaklı elektrik arızası nedeniyle yaklaşık 2 saat süreyle su kesintisi yaşanacaktır.

Ergene, Erzene, Evka 3, Naldöken ve Yeşilçam mahallelerinde, 3 Eylül 2026 saat 22.00 ile 4 Eylül 2026 saat 06.00 arasında Bornova P3 Pompa İstasyonu’nda meydana gelen 1000 milimetrelik çelik boru arızası nedeniyle yaklaşık 8 saat süreyle su kesintisi yaşanacaktır.

FOÇA

Cumhuriyet Mahallesi’nde, 3 Eylül 2026 tarihinde saat 17.30 ile 19.00 arasında ana boru arızası nedeniyle yaklaşık 2 saat süreyle su kesintisi yaşanacaktır. Gencelli mevkisi de kesintiden etkilenecektir.

KONAK

Ferahli, İsmet Paşa, Mehmet Akif ve Ulubatlı mahallelerinde, 3 Eylül 2026 tarihinde saat 16.38 ile 18.38 arasında 3542 Sokak’taki ana boru arızası nedeniyle yaklaşık 2 saat süreyle su kesintisi yaşanacaktır.

URLA

İskele Mahallesi’nde, 3 Eylül 2026 tarihinde saat 17.30 ile 19.30 arasında ana boru arızası nedeniyle yaklaşık 2 saat süreyle su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, 2018 Sokak’taki arıza nedeniyle İskele Pazaryeri’nden Adayolu Kavşağı’na kadar olan bölgeyi etkileyecektir.

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
Haberler.com
Haberler.com
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