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Hamzabeyli'de 708 gram kaçak altın ele geçirildi

Hamzabeyli'de 708 gram kaçak altın ele geçirildi
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İngiltere plakalı bir otomobilde yapılan aramada, Bulgaristan Lesovo Gümrüğü'nde Romanya vatandaşı bir yolcunun üzerinde ve çantasında 708 gram kaçak altın bulundu. Altınlara el konulurken, şüpheli hakkında idari işlem başlatıldı.

Edirne'nin Hamzabeyli Sınır Kapısı karşısındaki Bulgaristan Lesovo Gümrüğünde, İngiltere plakalı bir otomobilde yapılan aramada 708 gram kaçak altın ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İngiltere'den Türkiye üzerinden Kıbrıs'a gitmek üzere Lesovo Sınır Kapısı'na gelen römorklu otomobil, gümrük kontrol noktasına giriş yaptı. Sürücü ve yolcular, beraberlerinde beyan edecek herhangi bir eşya bulunmadığını bildirdi.

Sınır polisi ekipleriyle birlikte gerçekleştirilen detaylı kontrolde, yolculardan Romanya vatandaşı bir kişinin üzerinde ve çantasında sarı metalden yapılmış mücevher paketleri bulundu.

Gümrük görevlilerinin talebi üzerine uzman tarafından yapılan incelemede, mücevherlerin altından yapıldığı ve toplam ağırlığının 708 gram olduğu belirlendi. Ele geçirilen altınların değerinin ise 50 bin 140,56 euro olduğu tespit edildi.

Kaçak altın eşyalara el konulurken, Romanya vatandaşı hakkında gümrük kanununa göre idari ihlal bildirimi düzenlendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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