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İzmir su kesintisi! İZSU 29-30 Temmuz İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi! İZSU 29-30 Temmuz İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
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İZSU İzmir su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 29 Temmuz günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri İzmir'in bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 29 Temmuz İzmir su kesintisi saatleri...

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 29 Temmuz günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 29 Temmuz İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de İZSU su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

BALÇOVA

Fevzi Çakmak, Korutürk ve Onur mahallelerinde branşman arızası nedeniyle 29 Temmuz 2026 tarihinde saat 15.45 ile 19.45 arasında yaklaşık dört saat su kesintisi yaşanacaktır.

BAYRAKLI

Alpaslan Mahallesi’nde ana boru arızası nedeniyle 29 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.50 ile 19.00 arasında yaklaşık sekiz saat su kesintisi yaşanacaktır. Çalışma kapsamında 1615/5 Sokak içerisindeki hat vanası kapatılmıştır.

BORNOVA

Çamkule, Gazi Osman Paşa, Merkez, Tuna ve Yeşilova mahallelerinde ana boru arızası nedeniyle 29 Temmuz 2026 tarihinde saat 16.53 ile 18.54 arasında yaklaşık iki saat su kesintisi yaşanacaktır. Arıza, 4172 Sokak No. 37 adresinde meydana gelmiştir.

Çamkule Mahallesi’nde pompa istasyonundaki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 30 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.00 arasında yaklaşık üç saat su kesintisi yaşanacaktır.

GÜZELBAHÇE

Atatürk, Çelebi ve Kahramandere mahallelerinde branşman arızası nedeniyle 29 Temmuz 2026 tarihinde saat 14.30 ile 19.30 arasında yaklaşık beş saat su kesintisi yaşanacaktır.

KEMALPAŞA

Yukarıkızılca Merkez Mahallesi’nde ana boru arızası nedeniyle 29 Temmuz 2026 tarihinde saat 11.57 ile 13.57 arasında yaklaşık iki saat su kesintisi yaşanacaktır.

KONAK

Alsancak Mahallesi’nde, Atatürk Caddesi üzerindeki ana boru arızası nedeniyle 29 Temmuz 2026 tarihinde saat 17.10 ile 19.10 arasında yaklaşık iki saat su kesintisi yaşanacaktır.

Anadolu, Atamer, Boğaziçi, Cengiz Topel, Çınartepe, Ferahlı, Huzur, İsmet Paşa, Levent, Mehmet Akif, Mehtap, Millet, Murat, Saygı, Trakya, Ulubatlı, Yavuz Selim, Zeybek ve 26 Ağustos mahallelerinde pompa istasyonundaki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 30 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.00 arasında yaklaşık üç saat su kesintisi yaşanacaktır.

Atamer, Millet ve Murat mahallelerinde ana boru arızası nedeniyle 29 Temmuz 2026 tarihinde saat 15.48 ile 18.49 arasında yaklaşık üç saat su kesintisi yaşanacaktır. Arıza, 2590 Sokak No. 2 adresinde meydana gelmiştir.

MENDERES

Akçaköy, Ataköy, Çakaltepe, Çatalca, Çile, Çileme, Gölova, Kuyucak, Oğlananası Atatürk, Oğlananası Cumhuriyet, Sancaklı, Şaşal, Tekeli Atatürk, Tekeli Fevzi Çakmak ve Yeniköy mahallelerinde elektrik arızası nedeniyle 29 Temmuz 2026 tarihinde saat 13.04 ile 22.04 arasında yaklaşık dokuz saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, Gediz Elektrik tarafından yangın riski bulunan bölgelerde tedbir amacıyla gerçekleştirilen zorunlu çalışma nedeniyle uygulanmaktadır.

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
Haberler.com
Haberler.com
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