İzmir su kesintisi! İZSU 29-30 Mayıs İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 29 Mayıs günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 29 Mayıs İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de İZSU su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

ALİAĞA

Karaköy Mahallesi'nde, 29 Mayıs 2026 tarihinde saat 13.55 ile 15.55 arasında ana boru arızası nedeniyle yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır. Ekipler tarafından yürütülecek arıza çalışmaları süresince mahalleye su verilemeyecektir.

BAYINDIR

Alanköy Mahallesi'nde, 28 Mayıs 2026 saat 17.00 ile 29 Mayıs 2026 saat 14.00 arasında yaklaşık 21 saat su kesintisi uygulanacaktır. Yağışlar nedeniyle depo yolunda meydana gelen çökmeler sebebiyle tankerle su sevkiyatı yapılamadığından kesinti yaşanmaktadır.

KARABURUN

Saip Mahallesi Saipaltı Küme Evleri bölgesinde, 29 Mayıs 2026 tarihinde saat 15.00 ile 16.00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni ana boru arızası olup, arızanın giderilmesinin ardından bölgeye yeniden su verilecektir.