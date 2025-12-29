Haberler

İzmir su kesintisi! İZSU 29-30 Aralık İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi! İZSU 29-30 Aralık İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Güncelleme:
İZSU İzmir su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 29 Aralık günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri İzmir'in bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 29 Aralık İzmir su kesintisi saatleri...

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 29 Aralık günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 29 Aralık İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de su kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

Aliağa – Çakmaklı Mahallesi

29 Aralık 2025 tarihinde saat 12.10 ile 23.10 arasında yaklaşık 11 saat süreyle su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, Yeni Foça isale hattında meydana gelen arıza nedeniyle uygulanacaktır.

Bergama – Atatürk, Fatih, Fevzipaşa ve Gaziosmanpaşa Mahalleleri

27 Aralık 2025 tarihinde saat 15.30 ile 17.30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır. Ana boru patlağı nedeniyle özellikle Fatih ve Gaziosmanpaşa mahallelerinin bazı bölümlerinde su verilemeyecektir.

Foça – Cumhuriyet, Fatih, Fevzi Çakmak, Kemal Atatürk, Kozbeyli, Mustafa Kemal Atatürk ve Yeniköy Mahalleleri

29 Aralık 2025 tarihinde saat 12.03 ile 23.03 arasında yaklaşık 11 saat su kesintisi yaşanacaktır. Aliağa Çakmaklı Köyü Hacımehmet Çiftliği, Donatkente mevkii, Şahin Tepesi mevkii, Gencelli Köyü ve mahalle olarak bildirilen bölgelerde, Yeni Foça isale hattı arızası nedeniyle su verilememektedir.

Kemalpaşa – Yukarıkızılca Merkez

29 Aralık 2025 tarihinde saat 18.20 ile 21.30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi yaşanacaktır. Depo seviyesinin düşük olması nedeniyle üst kotlarda basınç sorunu meydana gelmektedir.

Menderes – Ahmetbeyli Mahallesi

29 Aralık 2025 tarihinde saat 17.36 ile 18.36 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi yaşanacaktır. 4018 Sokak ve çevresinde ana boru arızası nedeniyle su kesintisi uygulanmıştır.

Urla – İçmeler ve Torasan Mahalleleri

29 Aralık 2025 tarihinde saat 16.12 ile 22.30 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi yaşanacaktır. Ana boru çalışması nedeniyle su kesintisi uygulanacaktır.

Urla – Kalabak, Mehmet Fevzi Çakmak, Şirinkent ve Zeytinalanı Mahalleleri

29 Aralık 2025 tarihinde saat 13.00 ile 22.30 arasında yaklaşık 10 saat su kesintisi yaşanacaktır. Urla ilçesini besleyen ana kuyularda meydana gelen enerji arızası nedeniyle depo seviyeleri düşmüş ve üst kotlarda basınç düşüklüğü oluşmuştur. Arıza giderilmiş olup, depo seviyelerinin yükselmesiyle birlikte sorun tamamen ortadan kalkacaktır.

