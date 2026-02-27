İzmir su kesintisi! İZSU 27-28 Şubat İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 27 Şubat günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 27 Şubat İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de su kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

Balçova

Çetin Emeç Mahallesi'nde 27 Şubat 2026 tarihinde saat 16.15 ile 17.15 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. Duygu Sokak No 3 önünde meydana gelen branşman arızası nedeniyle bölge vanası kapatılmıştır.

Bornova

Kavaklıdere Mahallesi'nde 27 Şubat 2026 tarihinde saat 14.45 ile 16.45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Dere Sokak içerisinde oluşan branşman arızası sebebiyle bölge vanası kapatılmıştır.

Buca

Gaziler, Şirinkapı ve Yaylacık mahallelerinde 27 Şubat 2026 tarihinde saat 13.00 ile 17.00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır. Gaziler Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle kesinti yapılmaktadır.

Gaziemir

Atatürk, Fatih, Hürriyet ve Menderes mahallelerinde 27 Şubat 2026 tarihinde saat 13.30 ile 18.00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır. 1026 Sokak içerisinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle su kesintisi uygulanmaktadır.

Karabağlar

Arap Hasan, Basın Sitesi, Tahsin Yazıcı ve Vatan mahallelerinde 27 Şubat 2026 tarihinde saat 15.17 ile 17.17 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. 168 Sokak No 23 önünde oluşan ana boru arızası nedeniyle kesinti yapılmaktadır.

Kınık

Fatih Mahallesi'nde 26 Şubat 2026 tarihinde saat 15.06 ile 17.06 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. 1 Bayır Sokak'ta meydana gelen ana boru arızası nedeniyle mahalle genelinde kesinti uygulanmaktadır.

Kiraz

Cumhuriyet Mahallesi'nde 27 Şubat 2026 tarihinde saat 10.20 ile 18.00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır. Yağmur suyu imalatı yapan müteahhit ekiplerin çalışma sırasında ana boru hattına zarar vermesi nedeniyle kesinti yapılmaktadır.

Konak

Saygı, Ulubatlı, Yavuz Selim, Zeybek ve 26 Ağustos mahallelerinde 27 Şubat 2026 tarihinde saat 16.07 ile 18.07 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. 2705 Sokak No 24 önünde meydana gelen branşman arızası sebebiyle kesinti uygulanmaktadır.

Ege ve Umurbey mahallelerinde ise 27 Şubat 2026 tarihinde saat 14.13 ile 18.13 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır. Şehitler Caddesi'nde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle kesinti yapılmaktadır.

Menemen

Gazi, İstiklal ve 30 Ağustos mahallelerinde 27 Şubat 2026 tarihinde saat 08.00 ile 17.00 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi olacaktır. Bölgede yürütülen pompa bakım çalışması ve bölge vana arızası nedeniyle basınç düşüklüğü ve su kesintileri yaşanmaktadır.