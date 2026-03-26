İzmir su kesintisi! İZSU 26-27 Mart İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 26 Mart günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 26 Mart İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de su kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

Aliağa

Çaltılıdere Mahallesi’nde 26 Mart 2026 tarihinde saat 10.46 ile 12.46 arasında yaklaşık 2 saat sürecek su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni Karşıyaka Küme Evleri bölgesinde meydana gelen ana boru arızasıdır.

Bergama

Fatih Mahallesi’nde 26 Mart 2026 tarihinde saat 16.00 ile 19.00 arasında yaklaşık 3 saat sürecek su kesintisi uygulanacaktır. Kesintinin nedeni müteahhit firmanın kazı çalışması sırasında ana boruya verdiği hasardır.

Kurtuluş, Talatpaşa ve Ulucamii mahallelerinde 26 Mart 2026 tarihinde saat 13.00 ile 17.00 arasında yaklaşık 4 saat sürecek su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti ana boru arızasından kaynaklanmaktadır.

Karabağlar

Adnan Süvari, Esenyalı, Maliyeçiler, Metin Oktay, Poligon ve Şehitler mahallelerinde 26 Mart 2026 tarihinde saat 17.12 ile 19.12 arasında yaklaşık 2 saat sürecek su kesintisi uygulanacaktır. Kesintinin nedeni 123/11 Sokak No 15 önünde yapılan çalışma sırasında oluşan ana boru arızasıdır.

Fahrettin Altay ve Üçkuyular mahallelerinde 26 Mart 2026 tarihinde saat 16.56 ile 18.56 arasında yaklaşık 2 saat sürecek su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti Mehmetçik Bulvarı kavşağındaki ana boru arızasından kaynaklanmaktadır.

Karşıyaka

Bostanlı Mahallesi’nde 26 Mart 2026 tarihinde saat 17.10 ile 19.10 arasında yaklaşık 2 saat sürecek su kesintisi uygulanacaktır. Kesinti Şehitler Bulvarı No 2 adresinde yapılan elektrik altyapı kazısı sırasında oluşan hasar nedeniyle meydana gelmiştir.

Bahriye Üçok Mahallesi’nde 26 Mart 2026 tarihinde saat 15.00 ile 18.10 arasında yaklaşık 3 saat sürecek su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti 1826/3 Sokak içinde oluşan ana boru arızasından kaynaklanmaktadır.

Kiraz

Cumhuriyet Mahallesi’nde 26 Mart 2026 tarihinde saat 15.20 ile 16.30 arasında yaklaşık 1 saat sürecek su kesintisi uygulanacaktır. Kesinti, yağmur suyu imalatı yapan müteahhit ekiplerin çalışma sırasında ana boru hattına zarar vermesi nedeniyle gerçekleşmiştir.

Menderes

Orta Mahallesi’nde 26 Mart 2026 tarihinde saat 15.57 ile 17.57 arasında yaklaşık 2 saat sürecek su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti 1058 Sokak ve çevresini kapsamaktadır ve ana boru arızasından kaynaklanmaktadır.

Narlıdere

Altıevler ve Sahilevleri mahallelerinde 26 Mart 2026 tarihinde saat 13.45 ile 17.45 arasında yaklaşık 4 saat sürecek su kesintisi uygulanacaktır. Kesinti Sahilevleri Yeni Kale Sokak No 10 adresindeki branşman arızası nedeniyle meydana gelmiştir.