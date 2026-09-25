İzmir su kesintisi! İZSU 25 Eylül İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

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İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 25 Eylül günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 25 Eylül İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de İZSU su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

BORNOVA

Bornova’nın Merkez, Serintepe, Tuna ve Zafer mahallelerinde, ana boru arızası nedeniyle su kesintisi uygulanacaktır. Kesintinin 25 Eylül 2026 tarihinde saat 15.55 ile 18.55 arasında yaklaşık 3 saat sürmesi beklenmektedir. Arızanın 4588 Sokak No: 21 adresinde meydana geldiği bildirildi.

KARABAĞLAR

Karabağlar’ın Devrim, Özgür, Uzundere, Yurdoğlu ve Yüzbaşı Şerafettin mahallelerinde ana boru arızası nedeniyle su kesintisi yaşanacaktır. 25 Eylül 2026 tarihinde saat 17.22 ile 19.22 arasında uygulanacak kesintinin yaklaşık 2 saat sürmesi beklenmektedir. Arızanın 3749 Sokak No: 47 adresinde meydana geldiği belirtildi.

MENDERES

Menderes’in Gümüldür Atatürk Mahallesi’nde ana boru arızası nedeniyle su kesintisi uygulandı. 25 Eylül 2026 tarihinde saat 09.15 ile 10.15 arasında yaklaşık 1 saat süren kesintinin Hürriyet Caddesi ve çevresini etkilediği bildirildi.

SEFERİHİSAR

Seferihisar’ın Akarca Mahallesi’nde ana boru arızası nedeniyle su kesintisi uygulanmaktadır. 25 Eylül 2026 tarihinde saat 13.00 ile 19.00 arasında yaklaşık 6 saat sürmesi planlanan kesintinin, ana boru arızasından kaynaklandığı belirtildi.

TORBALI

Torbalı’nın Ahmetli, Özbey, Sağlık ve Yeniköy mahallelerinde, Gediz Elektrik kaynaklı elektrik arızası nedeniyle su kesintisi ve basınç düşüklüğü yaşanacaktır. 25 Eylül 2026 tarihinde saat 14.22 ile 18.22 arasında yaklaşık 4 saat sürmesi beklenen kesintinin elektrik kesintisinden kaynaklandığı bildirildi.

Torbalı’nın Atatürk, Yedi Eylül ve Yemişlik mahallelerinde ise ana boru arızası nedeniyle su kesintisi ve basınç düşüklüğü yaşanacaktır. Kesintinin 25 Eylül 2026 tarihinde saat 13.28 ile 20.29 arasında, yaklaşık 7 saat sürmesi beklenmektedir.

URLA

Urla’nın Güvendik Mahallesi’nde ana boru arızası nedeniyle su kesintisi uygulanmaktadır. 25 Eylül 2026 tarihinde saat 16.18 ile 18.18 arasında yaklaşık 2 saat sürmesi beklenen kesintinin 222 Sokak ve çevresini etkileyeceği bildirildi.

ÖDEMİŞ

Ödemiş’in Tekke Mahallesi’nde ana boru arızası nedeniyle su kesintisi yaşanacaktır. 25 Eylül 2026 tarihinde saat 14.32 ile 18.32 arasında yaklaşık 4 saat sürmesi beklenen kesintinin mahalleyi etkileyeceği belirtildi.

Ödemiş’in Kayaköy Mahallesi’nde ise GDZ EDAŞ’ın bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak. Buna bağlı olarak mahallede 25 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında yaklaşık 8 saat süreyle su kesintisi uygulanacağı bildirildi.