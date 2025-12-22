İzmir su kesintisi! İZSU 22-23 Aralık İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 22 Aralık günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 22 Aralık İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de su kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

Bornova ilçesi, EVKA 3 Mahallesi

22 Aralık 2025 tarihinde saat 17.15 ile 19.15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Kesinti nedeni branşman arızasıdır.

101/3 Sokak içinde bulunan arıza nedeniyle bölge vanası kapatılmıştır.

Çeşme ilçesi, Alaçatı Mahallesi

22 Aralık 2025 tarihinde saat 16.10 ile 20.10 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

Kesinti nedeni ana boru arızasıdır.

Ana boru arızası nedeniyle 18000 Sokak çevresinde su kesintisi yapılmıştır.

Dikili ilçesi, Denizköy Mahallesi

22 Aralık 2025 tarihinde saat 09.45 ile 11.45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Kesinti nedeni şebeke yenileme ve döşeme çalışmasıdır.

Denizköy Mahallesi'nde hat döşeme çalışması nedeniyle su kesintisi yaşanacaktır.

Foça ilçesi, Yenibağarası Mahallesi

22 Aralık 2025 tarihinde saat 13.36 ile 18.00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

Kesinti nedeni ana boru arızasıdır.

Ana boru arızası nedeniyle Foçaköy de kesintiden etkilenecektir.

Kemalpaşa ilçesi, Ulucak Cumhuriyet, Ulucak İstiklal ve Ulucak Mustafa Kemal Atatürk Mahalleleri

22 Aralık 2025 tarihinde saat 14.00 ile 17.00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

Kesinti nedeni ana boru arızasıdır.

Ana boru arızası nedeniyle depo çıkış vanaları kapatılmış olup belirtilen mahallelerde su kesintisi yaşanacaktır.

Konak ilçesi, Aziziye, Duatepe, Hasan Özdemir, İmariye, Kosova, Vezirağa, 1. Kadriye, 19 Mayıs ve 2. Kadriye Mahalleleri

22 Aralık 2025 tarihinde saat 16.30 ile 18.30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Kesinti nedeni ana boru arızasıdır.

1005 Sokak içerisinde meydana gelen arıza nedeniyle su kesintisi uygulanacaktır.

Konak ilçesi, Anadolu, Murat ve Trakya Mahalleleri

22 Aralık 2025 tarihinde saat 14.48 ile 16.48 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Kesinti nedeni ana boru arızasıdır.

2452 Sokak No: 23 adresindeki arıza nedeniyle su kesintisi yaşanacaktır.

Ödemiş ilçesi, Emmioğlu ve Umurbey Mahalleleri

22 Aralık 2025 tarihinde saat 10.07 ile 18.07 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.

Kesinti nedeni müteahhit çalışması sırasında meydana gelen ana boru arızasıdır.

Emmioğlu Mahallesi Mercan Sokak'ta yapılan çalışma esnasında oluşan arıza nedeniyle her iki mahallede su kesintisi yaşanacaktır.

Torbalı ilçesi, Ahmetli, Özbey, Sağlık ve Yeniköy Mahalleleri

22 Aralık 2025 tarihinde saat 13.31 ile 18.37 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.

Kesinti nedeni elektrik arızasıdır.

Gediz EDAŞ kaynaklı arıza nedeniyle su kesintisi yapılacaktır.