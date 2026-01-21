İzmir su kesintisi! İZSU 21-22 Ocak İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 21 Ocak günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 21 Ocak İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de su kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

Bayraklı ilçesi

Alpaslan, Bayraklı, Çiçek ve Fuat Edip Baksı mahallelerinde 21 Ocak 2026 tarihinde saat 16.20 ile 20.20 arasında yaklaşık dört saat su kesintisi olacaktır. Kesintinin nedeni ana boru arızası olup 1898 Sokak içerisinde yapılan çalışma sebebiyledir.

Dikili ilçesi

Gazipaşa ve Salimbey mahallelerinde 19 Ocak 2026 tarihinde saat 09.30 ile 11.30 arasında yaklaşık iki saat su kesintisi yaşanacaktır. Gazipaşa Mahallesi 57 Sokak'ta meydana gelen ana boru arızası nedeniyle her iki mahallenin bazı kısımlarına su verilemeyecektir.

Kemalpaşa ilçesi Çiniköy Mahallesi

21 Ocak 2026 tarihinde saat 12.20 ile 15.00 arasında yaklaşık üç saat su kesintisi olacaktır. Elektrik kazısı sırasında ana borunun patlaması nedeniyle belirtilen adresin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacaktır.

Kemalpaşa ilçesi Yukarıkızılca Merkez Mahallesi

21 Ocak 2026 tarihinde saat 13.20 ile 15.00 arasında yaklaşık iki saat su kesintisi yaşanacaktır. Ana boru arızası nedeniyle özellikle Arkent Sitesi çevresinde su verilemeyecektir.

Kınık ilçesi Poyracık Mahallesi

21 Ocak 2026 tarihinde saat 14.21 ile 17.21 arasında yaklaşık üç saat su kesintisi olacaktır. Terfi arızası nedeniyle mahalle genelinde su kesintisi ve basınç düşüklüğü yaşanacaktır.

Konak ilçesi

Alpaslan, Saygı, Ulubatlı, Yavuz Selim ve 26 Ağustos mahallelerinde 21 Ocak 2026 tarihinde saat 18.45 ile 20.45 arasında yaklaşık iki saat su kesintisi olacaktır. Kesinti, 2678 Sokak numara 32 önünde meydana gelen ana boru arızasından kaynaklanmaktadır.

Menderes ilçesi Ahmetbeyli Mahallesi

19 Ocak 2026 tarihinde saat 09.34 ile 11.34 arasında yaklaşık iki saat su kesintisi yaşanacaktır. 410 Sokak ve çevresine geçici olarak su verilemeyecektir.

Torbalı ilçesi Şehitler Mahallesi

21 Ocak 2026 tarihinde saat 17.03 ile 20.03 arasında yaklaşık üç saat su kesintisi olacaktır. Ana boru arızası nedeniyle su kesintisi ve basınç düşüklüğü yaşanabilir.

Torbalı ilçesi Özbek ve Yeniköy mahalleleri

21 Ocak 2026 tarihinde saat 11.06 ile 20.06 arasında yaklaşık dokuz saat su kesintisi yaşanacaktır. Ana boru arızası nedeniyle bölgede su kesintisi ve basınç düşüklüğü yaşanabilir.