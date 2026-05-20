İzmir su kesintisi! İZSU 20-21 Mayıs İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 20 Mayıs günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 20 Mayıs İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de İZSU su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

Balçova

Korutürk ve Onur mahallelerinde 20.05.2026 tarihinde saat 13.50 ile 16.50 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni branşman arızasıdır.

Bayraklı

Çay, Muhittin Erener ve R. Şevket İnce mahallelerinde 20.05.2026 tarihinde saat 15.45 ile 18.45 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni ana boru arızasıdır. Arızanın 2139 Sokak No: 3 önü civarında olduğu belirtilmiştir.

Bergama

Ertuğrul, İnkılap, Maltepe ve Turabey mahallelerinde 19.05.2026 tarihinde saat 10.40 ile 15.40 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni ana boru arızasıdır. Özellikle Maltepe Mahallesi’nde yaklaşık 2 saatlik kesinti öngörülmektedir.

Foça

Cumhuriyet Mahallesi’nde 20.05.2026 tarihinde saat 14.30 ile 16.30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni ana boru arızasıdır. Gencelli mevkii de kesintiden etkilenecektir.

Kemalpaşa

Çambel Mahallesi’nde 20.05.2026 tarihinde saat 16.05 ile 18.05 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni ana boru arızasıdır. Arıza nedeniyle depo çıkış vanalarının kapatıldığı belirtilmiştir.

Menderes

Ata Mahallesi’nde 20.05.2026 tarihinde saat 16.15 ile 18.15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni ana boru arızasıdır. Doğalgaz kazı çalışması sırasında su borusunun patladığı belirtilmiştir.

Orta Mahallesi’nde ise 20.05.2026 tarihinde saat 09.55 ile 12.05 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni ana boru arızasıdır. 1082 Sokak ve çevresi kesintiden etkilenecektir.

Gölcük, Irmak, İncirli Pınar, Yeşil Pınar ve Zeytinlik mahallelerinde 19.05.2026 tarihinde saat 21.20 ile 23.20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni ana boru arızasıdır.

Tire

Fatih Mahallesi’nde 20.05.2026 tarihinde saat 16.10 ile 19.10 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni ana boru arızasıdır. Kesinti Melisa Sokak çevresini etkileyecektir.

Urla

İçmeler Mahallesi’nde 20.05.2026 tarihinde saat 10.18 ile 17.00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni ana boru arızasıdır. Doğalgaz çalışmaları nedeniyle 1035 Sokak ve çevresinde sular kesik olacaktır.