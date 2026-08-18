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İzmir su kesintisi! İZSU 18-19 Ağustos İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi! İZSU 18-19 Ağustos İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
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İZSU İzmir su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 18 Ağustos günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri İzmir'in bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 18 Ağustos İzmir su kesintisi saatleri...

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 18 Ağustos günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 18 Ağustos İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de İZSU su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

BAYRAKLI

Çay, Muhittin Erener ve R. Şevket İnce mahallelerinde 18 Ağustos 2026 tarihinde saat 16.43 ile 19.43 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, 2136/1 Sokak'taki boru deplasman çalışması nedeniyle uygulanacaktır.

KARABAĞLAR

Aydın Mahallesi'nde 18 Ağustos 2026 tarihinde saat 17.08 ile 19.08 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni, 4291 Sokak No: 22 adresindeki ana boru arızasıdır.

KARŞIYAKA

Bostanlı Mahallesi'nde 18 Ağustos 2026 tarihinde saat 17.48 ile 18.48 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi yaşanacaktır. Cemal Bülbül Sokak'taki ana boru arızası nedeniyle sayaç kapatılmıştır.

KEMALPAŞA

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde 18 Ağustos 2026 tarihinde saat 17.53 ile 20.00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, ana boru arızası nedeniyle uygulanacaktır.

NARLIDERE

Çatalkaya ve Narlı mahallelerinde 18 Ağustos 2026 tarihinde saat 17.50 ile 19.50 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni ana boru arızasıdır.

Yenikale Mahallesi'nde 18 Ağustos 2026 tarihinde saat 14.18 ile 19.53 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, Sütçüler Caddesi No: 120 önündeki sayaç bölgesinde yapılan temizlik çalışması nedeniyle uygulanacaktır.

SEFERİHİSAR

Kavakdere Mahallesi'nde 17 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.52 ile 15.52 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi yaşanmıştır. Ana boru arızası nedeniyle Temese Altı ve Kavakdere'nin üst bölgelerinde su kesintisi uygulanmıştır.

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
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