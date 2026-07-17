İzmir su kesintisi! İZSU 17-18 Temmuz İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 17 Temmuz günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 17 Temmuz İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de İZSU su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

BAYINDIR

Atatürk, Cumhuriyet, Çiftçigediği, Kızılcaova ve Yakapınar mahallelerinde 17 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00 ile 19.00 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, bölgede GDZ A.Ş. tarafından gerçekleştirilen bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle uygulanacaktır.

BAYRAKLI

Osmangazi Mahallesi’nde 17 Temmuz 2026 tarihinde saat 17.00 ile 19.00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, 584 Sokak’ta meydana gelen ana boru arızası nedeniyle bölge vanasının kapatılmasından kaynaklanmaktadır.

Alpaslan, Cengizhan, Muhittin Erener ve R. Şevket İnce mahallelerinde 17 Temmuz 2026 tarihinde saat 16.12 ile 18.12 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, 2095 Sokak No. 102 adresindeki müteahhit çalışması nedeniyle uygulanacaktır.

Muhittin Erener ve R. Şevket İnce mahallelerinde 17 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.20 ile 18.20 arasında yaklaşık 9 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, 2138/1 Sokak’ta yürütülen müteahhit çalışması nedeniyle uygulanacaktır.

BUCA

Murathan Mahallesi’nde 17 Temmuz 2026 tarihinde saat 16.23 ile 17.30 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, 1246 Sokak’ta meydana gelen ana boru arızası nedeniyle uygulanacaktır.

FOÇA

Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi’nde 17 Temmuz 2026 tarihinde saat 13.30 ile 16.00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, ana boru arızası nedeniyle uygulanacaktır.

GÜZELBAHÇE

Siteler Mahallesi’nde 17 Temmuz 2026 tarihinde saat 16.38 ile 17.38 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, Mustafa Paşa Caddesi No. 220 önündeki kazı çalışması sırasında boruya zarar verilmesi nedeniyle uygulanacaktır.

KARABAĞLAR

Barış, Günaltay, Kibar ve Selvili mahallelerinde 17 Temmuz 2026 tarihinde saat 16.02 ile 18.02 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, 4750 Sokak’ta yürütülen müteahhit çalışması nedeniyle uygulanacaktır.

KARABURUN

İnecik Mahallesi’nde 16 Temmuz 2026 tarihinde saat 11.00 ile 19.00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi yaşanmıştır. Kesinti, mahallede meydana gelen ana boru arızası nedeniyle uygulanmıştır.

KARŞIYAKA

Aksoy ve Bostanlı mahallelerinde 17 Temmuz 2026 tarihinde saat 17.15 ile 19.15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, Hasan Tahsin Abakan Sokak’ta gerçekleştirilen GDZ Elektrik altyapı çalışması sırasında ana borunun zarar görmesi nedeniyle uygulanacaktır.