İzmir su kesintisi! İZSU 15-16 Mayıs İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 15 Mayıs günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 15 Mayıs İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de İZSU su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

Bayraklı

Bayraklı ilçesinin Çay, Çiçek ve Tepekule mahallelerinde 15 Mayıs 2026 tarihinde saat 16.40 ile 18.40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni ana boru arızasıdır. Arıza çalışması 2121 Sokak No: 6 önü için yapılmaktadır.

Bayraklı ilçesinin Adalet, Bayraklı, Çay, Çiçek ve Muhittin Erener mahallelerinde 15 Mayıs 2026 tarihinde saat 14.45 ile 17.45 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni şebeke yenileme ve döşeme çalışmasıdır. Çalışma 2103 Sokak içerisinde gerçekleştirilmektedir.

Bergama

Bergama ilçesinin Kurtuluş, Talatpaşa ve Ulucamii mahallelerinde 14 Mayıs 2026 tarihinde saat 19.00 ile 21.00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni ana boru arızasıdır.

Bornova

Bornova ilçesinin Egemenlik ve Kemalpaşa mahallelerinde 15 Mayıs 2026 tarihinde saat 14.05 ile 17.05 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni boru deplasman çalışmasıdır. Çalışma kapsamında 7401/1 Sokak bölgesinde meydana gelen branşman arızası nedeniyle bölge vanası kapatılmıştır.

Bornova ilçesinin Evka 3 Mahallesi’nde 15 Mayıs 2026 tarihinde saat 10.30 ile 17.30 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni ana boru arızasıdır. Ana boru bağlantısı nedeniyle bölge vanası kapalı tutulmaktadır.

Buca

Buca ilçesinin Fırat, Göksu ve Yeşilbağlar mahallelerinde 15 Mayıs 2026 tarihinde saat 16.27 ile 17.30 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni ana boru arızasıdır. Arıza, 687/7 Sokak içerisinde meydana gelmiştir.

Çiğli

Çiğli ilçesinin Aydınlıkevler Mahallesi’nde 15 Mayıs 2026 tarihinde saat 16.44 ile 18.44 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni ana boru arızasıdır. Arıza nedeniyle 6788 Sokak bölgesinde sayaç kapatılmıştır.

Dikili

Dikili ilçesinin Çandarlı Mahallesi’nde 15 Mayıs 2026 tarihinde saat 14.00 ile 16.00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni ana boru arızasıdır. Çandarlı Mahallesi Siteler Bölgesi’nde meydana gelen arıza nedeniyle çalışma yapılmaktadır.

Dikili ilçesinin Çandarlı Mahallesi’nde 15 Mayıs 2026 tarihinde saat 10.30 ile 12.30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanmıştır. Kesintinin nedeni yine ana boru arızasıdır.

Foça

Foça ilçesinin Kemal Atatürk Mahallesi’nde 15 Mayıs 2026 tarihinde saat 10.14 ile 17.00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesintinin nedeni ana boru arızasıdır.