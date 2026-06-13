İzmir su kesintisi! İZSU 13-14 Haziran İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 13 Haziran günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 13 Haziran İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de İZSU su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

Bergama

Fatih Mahallesi ve Maltepe Mahallesi'nde ana boru arızası nedeniyle 11 Haziran 2026 tarihinde saat 09.40 ile 11.40 arasında yaklaşık 2 saat süreyle su kesintisi yaşanacaktır.

Bornova

İnönü Mahallesi'nde 720 Sokak içerisinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle bölge vanası kapatılmış olup, 13 Haziran 2026 tarihinde saat 13.10 ile 17.10 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi uygulanacaktır.

Foça

Yenibağarası Mahallesi'nde müteahhit çalışması sırasında oluşan ana boru arızası nedeniyle 13 Haziran 2026 tarihinde saat 15.50 ile 17.20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır.

Gaziemir

Atatürk, Hürriyet ve Menderes mahallelerinde, İstiklal Caddesi'nde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle 13 Haziran 2026 tarihinde saat 16.10 ile 17.10 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi yapılacaktır.

Karabağlar

Günaltay, Karabağlar, Kibar, Sarıyer, Selvili, Uğur Mumcu ve Yunus Emre mahallelerinde, 5656 Sokak No: 10 önünde gerçekleştirilen çalışma nedeniyle 13 Haziran 2026 tarihinde saat 11.05 ile 17.00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi yaşanacaktır.

Karaburun

Merkez Mahallesi'nde, Kuyucak Caddesi'ndeki motor ve pompa arızası nedeniyle 13 Haziran 2026 tarihinde saat 14.00 ile 17.00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi uygulanacaktır.

Menderes

Özdere Cumhuriyet Mahallesi'nde, 3083 Sokak ve çevresinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle 13 Haziran 2026 tarihinde saat 16.03 ile 18.03 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yapılacaktır.

Menemen

Değirmendere, Emiralem Merkez ve Yayla mahallelerinde, Emiralem Kanal Yolu Sokak'ta oluşan ana boru arızası nedeniyle 12 Haziran 2026 tarihinde saat 12.09 ile 15.09 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi yaşanacaktır.

Torbalı

Ahmetli, Özbey, Sağlık ve Yeniköy mahallelerinde, Gediz Elektrik EDAŞ kaynaklı enerji kesintisi nedeniyle 12 Haziran 2026 tarihinde saat 14.45'te başlayan su kesintisi ve basınç düşüklüğü sorunu devam etmektedir.

Çiğli

Balatçık Mahallesi'nde, 8803 Sokak No: 11 adresinde yürütülen altyapı çalışması sırasında şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle 13 Haziran 2026 tarihinde saat 16.00 ile 18.00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi uygulanacaktır.