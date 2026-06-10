İzmir su kesintisi! İZSU 10-11 Haziran İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 10 Haziran günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 10 Haziran İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de İZSU su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

BERGAMA

Bahçelievler Mahallesi'nde, 10 Haziran 2026 tarihinde saat 17.30 ile 19.30 arasında ana boru arızası nedeniyle yaklaşık 2 saatlik su kesintisi yaşanacaktır.

BORNOVA

Atatürk ve İnönü mahallelerinde, 10 Haziran 2026 tarihinde saat 15.40 ile 17.40 arasında branşman arızası nedeniyle yaklaşık 2 saatlik su kesintisi yaşanacaktır. Arıza, İnönü Mahallesi 821 Sokak içerisinde meydana gelmiş olup bölge vanası kapatılmıştır.

FOÇA

Kazım Dirik Mahallesi'nde, 10 Haziran 2026 tarihinde saat 15.45 ile 17.45 arasında müteahhit çalışması sırasında oluşan ana boru arızası nedeniyle yaklaşık 2 saatlik su kesintisi yaşanacaktır.

GÜZELBAHÇE

Mustafa Kemal Paşa ve Yelki mahallelerinde, 10 Haziran 2026 tarihinde saat 14.35 ile 18.35 arasında branşman arızası nedeniyle yaklaşık 4 saatlik su kesintisi yaşanacaktır. Arıza, Yelki Mahallesi 2251 Sokak No: 1 bölgesinde meydana gelmiştir.

KARABAĞLAR

Ali Fuat Cebesoy, Cennetçeşme, Yurdoğlu ve Yüzbaşı Şerafettin mahallelerinde, 10 Haziran 2026 tarihinde saat 16.40 ile 18.40 arasında ana boru arızası nedeniyle yaklaşık 2 saatlik su kesintisi yaşanacaktır.

Doğanay, Esenlik ve Reis mahallelerinde ise 10 Haziran 2026 tarihinde saat 10.36 ile 18.36 arasında ana boru arızası nedeniyle yaklaşık 8 saatlik su kesintisi yaşanacaktır. Arıza, 9118 Sokak ile Zaimağa Kavşağı bölgesinde meydana gelmiştir.

KONAK

26 Ağustos Mahallesi'nde, 10 Haziran 2026 tarihinde saat 14.29 ile 19.29 arasında müteahhit çalışması nedeniyle yaklaşık 5 saatlik su kesintisi yaşanacaktır. Çalışma, 2371 Sokak ile Gazipaşa Kavşağı çevresinde sürdürülmektedir.

MENDERES

Orta Mahalle, 1118 Sokak ve çevresinde ana boru arızası nedeniyle su kesintisi uygulanmıştır. Kesintinin 9 Haziran 2026 tarihinde saat 08.48 ile 11.48 arasında yaklaşık 3 saat sürmesi planlanmıştır.

TİRE

Doyranlı Mahallesi'nde, 10 Haziran 2026 tarihinde saat 15.20 ile 18.00 arasında ana boru arızası nedeniyle yaklaşık 3 saatlik su kesintisi yaşanacaktır.

TORBALI

Ayrancılar, Fevzi Çakmak, İnönü ve Türkmenköy mahallelerinde, 10 Haziran 2026 tarihinde saat 13.44 ile 19.44 arasında ana boru arızası nedeniyle yaklaşık 6 saatlik su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti süresince bazı bölgelerde su kesintisi ve basınç düşüklüğü yaşanabilecektir.