İzmir su kesintisi! İZSU 1-2 Haziran İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 1 Haziran günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 1 Haziran İzmir su kesintisi saatleri!

İzmir'de İZSU su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

Balçova

Korutürk Mahallesi'nde, KORUTÜRK Kauçuk Sokak No: 36 adresinde meydana gelen branşman arızası nedeniyle 1 Haziran 2026 tarihinde saat 16.30 ile 18.30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır.

Bayraklı

Adalet, Bayraklı, Çay, Çiçek, Muhittin Erener ve R. Şevket İnce mahallelerinde, 1643/10 Sokak'ta yürütülen müteahhit çalışması nedeniyle 1 Haziran 2026 tarihinde saat 16.01 ile 18.01 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır.

Beydağ

Sarıkaya Mahallesi'nde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle 1 Haziran 2026 tarihinde saat 16.34 ile 17.30 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi yaşanacaktır.

Bornova

Ergene ve Kızılay mahallelerinde, Kızılay Mahallesi 472 Sokak'ta meydana gelen branşman boru arızası nedeniyle 1 Haziran 2026 tarihinde saat 17.25 ile 19.25 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır.

Gürpınar, Kemalpaşa ve Ümit mahallelerinde, Kemalpaşa Mahallesi 7035 Sokak'ta meydana gelen branşman boru arızası nedeniyle 1 Haziran 2026 tarihinde saat 17.15 ile 19.15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır.

Karşıyaka

Donanmacı Mahallesi'nde, Çevik Ersin Temel Sokak No: 13 adresinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle 1 Haziran 2026 tarihinde saat 17.25 ile 18.25 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi yaşanacaktır.

Konak

Atamer, Millet ve Murat mahallelerinde, 2600 Sokak No: 10 adresinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle 1 Haziran 2026 tarihinde saat 15.35 ile 18.35 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi yaşanacaktır.

Urla

Kalabak Mahallesi'nde, 3275 Sokak ve çevresinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle 1 Haziran 2026 tarihinde saat 13.36 ile 19.36 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi yaşanacaktır.

Çiğli

İnönü Mahallesi'nde, 9 Eylül Caddesi No: 15 önünde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle 1 Haziran 2026 tarihinde saat 16.30 ile 18.30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır.

Ödemiş

Ocaklı Mahallesi'nde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle 1 Haziran 2026 tarihinde saat 17.45 ile 20.45 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi yaşanacaktır.