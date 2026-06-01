İzmir su kesintisi! İZSU 1-2 Haziran İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İZSU İzmir su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 1 Haziran günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri İzmir'in bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 1 Haziran İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir'de İZSU su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:
Balçova
Korutürk Mahallesi'nde, KORUTÜRK Kauçuk Sokak No: 36 adresinde meydana gelen branşman arızası nedeniyle 1 Haziran 2026 tarihinde saat 16.30 ile 18.30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır.
Bayraklı
Adalet, Bayraklı, Çay, Çiçek, Muhittin Erener ve R. Şevket İnce mahallelerinde, 1643/10 Sokak'ta yürütülen müteahhit çalışması nedeniyle 1 Haziran 2026 tarihinde saat 16.01 ile 18.01 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır.
Beydağ
Sarıkaya Mahallesi'nde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle 1 Haziran 2026 tarihinde saat 16.34 ile 17.30 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi yaşanacaktır.
Bornova
Ergene ve Kızılay mahallelerinde, Kızılay Mahallesi 472 Sokak'ta meydana gelen branşman boru arızası nedeniyle 1 Haziran 2026 tarihinde saat 17.25 ile 19.25 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır.
Gürpınar, Kemalpaşa ve Ümit mahallelerinde, Kemalpaşa Mahallesi 7035 Sokak'ta meydana gelen branşman boru arızası nedeniyle 1 Haziran 2026 tarihinde saat 17.15 ile 19.15 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır.
Karşıyaka
Donanmacı Mahallesi'nde, Çevik Ersin Temel Sokak No: 13 adresinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle 1 Haziran 2026 tarihinde saat 17.25 ile 18.25 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi yaşanacaktır.
Konak
Atamer, Millet ve Murat mahallelerinde, 2600 Sokak No: 10 adresinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle 1 Haziran 2026 tarihinde saat 15.35 ile 18.35 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi yaşanacaktır.
Urla
Kalabak Mahallesi'nde, 3275 Sokak ve çevresinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle 1 Haziran 2026 tarihinde saat 13.36 ile 19.36 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi yaşanacaktır.
Çiğli
İnönü Mahallesi'nde, 9 Eylül Caddesi No: 15 önünde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle 1 Haziran 2026 tarihinde saat 16.30 ile 18.30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır.
Ödemiş
Ocaklı Mahallesi'nde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle 1 Haziran 2026 tarihinde saat 17.45 ile 20.45 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi yaşanacaktır.