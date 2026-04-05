İzmir okullar tatil mi, 6 Nisan Pazartesi İzmir'de okul yok mu (İZMİR VALİLİĞİ)?

İzmir okullar tatil mi? 6 Nisan Pazartesi günü İzmir’de okulların açık olup olmadığı öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. İzmir okullar tatil mi, 6 Nisan Pazartesi İzmir'de okul yok mu? Güncel tatil bilgisi ve detaylar haberimizde…

İZMİR HAVA DURUMU

Ege'nin incisi İzmir, 6 Nisan Pazartesi gününe parçalı bulutlu ve ılıman bir gökyüzüyle merhaba demeye hazırlanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan en güncel verilere göre, yeni haftanın ilk gününde İzmirlileri bahar tazeliğinde, açık ve ferah bir atmosfer bekliyor. Şehir genelinde günlük plan yapacak olan vatandaşlar için hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIK DEĞERLERİ VE NEM DENGESİ

6 Nisan Pazartesi günü İzmir genelinde termometreler günün en sıcak saatlerinde 19 dereceye kadar yükselecek. Güneşin bulutların arasından yüzünü göstereceği öğle saatlerinde hissedilen sıcaklık oldukça konforlu bir seviyede kalacak. Gece saatlerinden itibaren ise Ege’nin karakteristik serinliği etkisini hissettirecek ve sıcaklıklar 11 dereceye kadar gerileyecek. Gün içerisindeki nem oranının yüzde 55 seviyelerinde seyretmesi bekleniyor. Bu düşük nem oranı, havanın bunaltıcı olmaktan uzak, taze ve enerjik hissettirmesini sağlayacak.

GÖKYÜZÜ DURUMU VE YAĞIŞ İHTİMALİ

Haftanın ilk gününde İzmir semalarında "parçalı bulutlu" bir tablo hakim olacak. Sabah saatlerinde daha yoğun görülebilecek bulutlanmanın, öğle saatlerine doğru yerini güneşli açıklıklara bırakması öngörülüyor. Meteorolojik tahminlere göre gün boyunca herhangi bir yağış beklentisi bulunmuyor; yağış ihtimali yüzde 5 gibi oldukça düşük bir seviyede kalacak. Bu durum, özellikle dışarıda vakit geçirecek olanlar, sahil yürüyüşü planlayanlar ve açık hava çalışanları için ideal bir ortam sunuyor.

RÜZGAR VE UV İNDEKSİ UYARILARI

Rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerinden saatte yaklaşık 15 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Hafif şiddetteki bu rüzgar, özellikle Kordon ve kıyı şeridinde ferahlatıcı bir etki yaratacak. Önemli bir detay olarak, pazartesi günü UV indeksinin 6 seviyesinde olacağı tahmin ediliyor. Gökyüzünün parçalı bulutlu olmasına aldanarak güneşin etkisini göz ardı etmemek gerekiyor; özellikle öğle saatlerinde uzun süre güneş altında kalacak vatandaşların koruyucu önlemler alması tavsiye ediliyor. İzmir'de genel olarak açık ve huzurlu geçecek olan bu pazartesi günü, haftaya pozitif bir başlangıç yapmak isteyenler için oldukça elverişli bir zemin hazırlıyor.

İZMİR OKULLAR TATİL Mİ?

6 Nisan Pazartesi günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.