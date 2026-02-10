İzmir okullar tatil mi? 4 Şubat Çarşamba günü İzmir'de okulların açık olup olmadığı öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. İzmir okullar tatil mi, 4 Şubat Çarşamba İzmir'de okul yok mu (İZMİR VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?Güncel tatil bilgisi ve detaylar haberimizde…

İZMİR HAVA DURUMU

Hafta Ortası: Salı ve Çarşamba günleri İzmir 16-17°C ile baharı andırıyor. Gökyüzü çoğunlukla açık ve güneşli.

Hafta Sonu Öncesi: Perşembe ve Cuma günleri bulutlanma artıyor. Cuma günü sağanak yağış geçişleri beklense de sıcaklıklar 18°C'ye kadar tırmanarak kışlık montları rafa kaldıracak.

İZMİR OKULLAR TATİL Mİ?

4 Şubat Çarşamba günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.