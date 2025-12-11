Haberler

İzmir İZSU su kesintisi! 11-12 Aralık İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir İZSU su kesintisi! 11-12 Aralık İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İZSU İzmir su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 11 Aralık günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri İzmir'in bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 11 Aralık İzmir su kesintisi saatleri...

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 11 Aralık günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 11 Aralık İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de su kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

Balçova – Eğitim Mahallesi Su Kesintisi

11 Aralık 2025 tarihinde saat 16.10 ile 18.10 arasında yaklaşık iki saat süreyle su kesintisi uygulanacaktır. Kesinti, branşman arızası nedeniyle gerçekleşecektir. Arıza adresi Eğitim Ertuğrul Gazi Sokak No: 2 Balçova'dır.

Bayraklı – Alpaslan, Cengizhan, Çiçek ve Muhittin Erener Mahalleleri Su Kesintisi

11 Aralık 2025 tarihinde saat 14.39 ile 19.39 arasında yaklaşık beş saat süreyle su kesintisi uygulanacaktır. Kesintinin nedeni ana boru arızasıdır. Arıza 1615/5 Sokak içinde meydana gelmiştir.

Bergama – Küçükkaya ve Yalnızev Mahalleleri Su Kesintisi

10 Aralık 2025 tarihinde saat 18.00 ile 20.00 arasında yaklaşık iki saat sürecek su kesintisi yapılacaktır. Kesinti, doğalgaz firmasının ana boruya zarar vermesi nedeniyle uygulanacaktır. Küçükkaya Mahallesi ile Yalnızev Mahallesi'nin bir bölümü etkilenecektir.

Çiğli – Atatürk, Esentepe ve İzkent Mahalleleri Su Kesintisi

11 Aralık 2025 tarihinde saat 17.30 ile 20.30 arasında yaklaşık üç saat süreyle su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, GDZ Elektrik kaynaklı elektrik arızası nedeniyle bölgeye su verilememesinden kaynaklanmaktadır.

Foça – Fatih ve Fevzi Çakmak Mahalleleri Su Kesintisi

11 Aralık 2025 tarihinde saat 10.05 ile 12.00 arasında yaklaşık iki saat su kesintisi olacaktır. Kesinti, Burunucu mevkiinin tamamını etkileyen ana boru arızasından kaynaklanmaktadır.

Kınık – Aşağı Mahalle Su Kesintisi

11 Aralık 2025 tarihinde saat 10.36 ile 12.36 arasında yaklaşık iki saat süreyle su kesintisi uygulanacaktır. Kesinti, Aşağı Mahalle Yeni Cami Caddesi'nde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle yapılmaktadır.

Kınık – Fatih Mahallesi Su Kesintisi

11 Aralık 2025 tarihinde saat 10.35 ile 12.35 arasında yaklaşık iki saat su kesintisi yaşanacaktır. Nimet Sokak'ta oluşan ana boru arızası nedeniyle mahalle genelinde su kesintisi ve basınç düşüklüğü görülecektir.

Menderes – Ata, Görece Cumhuriyet ve Hürriyet Mahalleleri Su Kesintisi

11 Aralık 2025 tarihinde saat 09.30 ile 13.30 arasında yaklaşık dört saat su kesintisi uygulanacaktır. Kesinti, TEDAŞ kaynaklı elektrik arızası nedeniyle meydana gelen basınç düşüklüğünden kaynaklanmaktadır.

Tire – Yeni Mahalle Su Kesintisi

11 Aralık 2025 tarihinde saat 15.00 ile 18.30 arasında yaklaşık dört saat su kesintisi yapılacaktır. Kesinti, Atatürk Caddesi'nde gerçekleşen branşman arızası nedeniyle uygulanacaktır.

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Meclis'te kavga sürerken, attığı mesajlarla yangını körüklemiş

Meclis'te kavga sürerken, attığı mesajlarla yangını körüklemiş
Kim bu E.A.? Savcı ismini zikredince Mehmet Akif Ersoy sinirlendi

Kim bu E.A.? Savcı ismini zikredince Mehmet Akif Ersoy sinirlendi
3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü

3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü
Derin göğüs dekolteli kıyafetiyle bakışları üzerine topladı! Tüm düğmeler açık

Derin göğüs dekolteli kıyafetiyle bakışları üzerine topladı
Meclis'te kavga sürerken, attığı mesajlarla yangını körüklemiş

Meclis'te kavga sürerken, attığı mesajlarla yangını körüklemiş
Dominik Livakovic İspanya'da olay çıkardı

Livakovic İspanya'da olay çıkardı
Yüzlerce kez simüle edildi! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24'e kalma ihtimali

Yüzlerce kez simüle edildi! İşte G.Saray'ın ilk 24'e kalma ihtimali
Ersoy'un ifadesi ortaya çıktı! Grup halinde cinsel ilişki iddiasına böyle yanıt vermiş

İfadesi ortaya çıktı! Grup seks iddiasına böyle yanıt vermiş
Merkez'in kararı sonrası euro tarihte ilk kez 50 lirayı aştı

Merkez'in kararı piyasaları salladı! Tarihte bir ilk yaşanıyor
Milyonları var, haberi yok! Bir ülke ilanla loto talihlisini arıyor

Milyonları var, haberi yok! Bir ülke ilanla loto talihlisini arıyor
City maçı Xabi Alonso'nun sonu oldu! Arda'nın yeni hocasını duyurdular

City maçı Xabi Alonso'nun sonu oldu! Arda'nın yeni hocasını duyurdular
Erol Bulut gözünü Galatasaray maçına dikti

Gözünü dev maça dikti: Galatasaray'ı...
Uçak biletlerinde yeni tavan fiyat belli oldu! Bu rakamın üstüne satılamayacak

Uçak biletlerinde yeni tavan fiyat belli oldu! Bu rakamı geçemeyecek
title