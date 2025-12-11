İzmir İZSU su kesintisi! 11-12 Aralık İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 11 Aralık günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 11 Aralık İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de su kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

Balçova – Eğitim Mahallesi Su Kesintisi

11 Aralık 2025 tarihinde saat 16.10 ile 18.10 arasında yaklaşık iki saat süreyle su kesintisi uygulanacaktır. Kesinti, branşman arızası nedeniyle gerçekleşecektir. Arıza adresi Eğitim Ertuğrul Gazi Sokak No: 2 Balçova'dır.

Bayraklı – Alpaslan, Cengizhan, Çiçek ve Muhittin Erener Mahalleleri Su Kesintisi

11 Aralık 2025 tarihinde saat 14.39 ile 19.39 arasında yaklaşık beş saat süreyle su kesintisi uygulanacaktır. Kesintinin nedeni ana boru arızasıdır. Arıza 1615/5 Sokak içinde meydana gelmiştir.

Bergama – Küçükkaya ve Yalnızev Mahalleleri Su Kesintisi

10 Aralık 2025 tarihinde saat 18.00 ile 20.00 arasında yaklaşık iki saat sürecek su kesintisi yapılacaktır. Kesinti, doğalgaz firmasının ana boruya zarar vermesi nedeniyle uygulanacaktır. Küçükkaya Mahallesi ile Yalnızev Mahallesi'nin bir bölümü etkilenecektir.

Çiğli – Atatürk, Esentepe ve İzkent Mahalleleri Su Kesintisi

11 Aralık 2025 tarihinde saat 17.30 ile 20.30 arasında yaklaşık üç saat süreyle su kesintisi yaşanacaktır. Kesinti, GDZ Elektrik kaynaklı elektrik arızası nedeniyle bölgeye su verilememesinden kaynaklanmaktadır.

Foça – Fatih ve Fevzi Çakmak Mahalleleri Su Kesintisi

11 Aralık 2025 tarihinde saat 10.05 ile 12.00 arasında yaklaşık iki saat su kesintisi olacaktır. Kesinti, Burunucu mevkiinin tamamını etkileyen ana boru arızasından kaynaklanmaktadır.

Kınık – Aşağı Mahalle Su Kesintisi

11 Aralık 2025 tarihinde saat 10.36 ile 12.36 arasında yaklaşık iki saat süreyle su kesintisi uygulanacaktır. Kesinti, Aşağı Mahalle Yeni Cami Caddesi'nde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle yapılmaktadır.

Kınık – Fatih Mahallesi Su Kesintisi

11 Aralık 2025 tarihinde saat 10.35 ile 12.35 arasında yaklaşık iki saat su kesintisi yaşanacaktır. Nimet Sokak'ta oluşan ana boru arızası nedeniyle mahalle genelinde su kesintisi ve basınç düşüklüğü görülecektir.

Menderes – Ata, Görece Cumhuriyet ve Hürriyet Mahalleleri Su Kesintisi

11 Aralık 2025 tarihinde saat 09.30 ile 13.30 arasında yaklaşık dört saat su kesintisi uygulanacaktır. Kesinti, TEDAŞ kaynaklı elektrik arızası nedeniyle meydana gelen basınç düşüklüğünden kaynaklanmaktadır.

Tire – Yeni Mahalle Su Kesintisi

11 Aralık 2025 tarihinde saat 15.00 ile 18.30 arasında yaklaşık dört saat su kesintisi yapılacaktır. Kesinti, Atatürk Caddesi'nde gerçekleşen branşman arızası nedeniyle uygulanacaktır.