İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 8-9 Nisan İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 8 Nisan günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:

BAYRAKLI

8 Nisan 2026 tarihinde Osmangazi Mahallesi’nde 10.00 ile 12.00 saatleri arasında planlı bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

9 Nisan 2026 tarihinde Körfez Mahallesi’nde 13.00 ile 17.00 saatleri arasında ve Adalet Mahallesi’nde 11.00 ile 16.00 saatleri arasında planlı kesinti yapılacaktır.

BORNOVA

8 Nisan 2026 tarihinde Çamiçi ve Eğridere bölgelerinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında kesinti uygulanacaktır. Aynı gün Gökdere Mahallesi’nde 09.30 ile 15.30 saatleri arasında iki ayrı planlı kesinti gerçekleştirilecektir.

9 Nisan 2026 tarihinde Çamiçi ve Eğridere bölgelerinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında kesinti devam edecektir. Gökdere Mahallesi’nde ise farklı sokakları kapsayacak şekilde 09.00 ile 15.30 ve 09.30 ile 15.30 saatleri arasında planlı kesintiler yapılacaktır.

BUCA

8 Nisan 2026 tarihinde Yıldızlar Mahallesi’nde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında, Karacaağaç Mahallesi’nde ise 15.00 ile 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

9 Nisan 2026 tarihinde Yıldızlar Mahallesi’nde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında planlı kesinti yapılacaktır.

GÜZELBAHÇE

9 Nisan 2026 tarihinde Yelki Mahallesi’nde 10.00 ile 11.00 saatleri arasında ve aynı gün 17.00 ile 18.00 saatleri arasında kısa süreli planlı kesintiler gerçekleştirilecektir.

KARABAĞLAR

8 Nisan 2026 tarihinde Maliyeciler Mahallesi’nde 09.00 ile 14.00 saatleri arasında kesinti uygulanacaktır.

9 Nisan 2026 tarihinde Bahçelievler Mahallesi’nde 09.00 ile 14.00 saatleri arasında iki ayrı planlı kesinti yapılacaktır.

MENDERES

8 Nisan 2026 tarihinde Ahmetbeyli ve Çile bölgelerinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında kesinti uygulanacaktır. Aynı gün Oğlananası Atatürk Mahallesi’nde 15.00 ile 17.00 saatleri arasında kesinti yapılacaktır.

9 Nisan 2026 tarihinde Tekeli Atatürk Mahallesi’nde 10.00 ile 12.00 saatleri arasında planlı kesinti gerçekleştirilecektir.

ÖDEMİŞ

8 Nisan 2026 tarihinde Birgi başta olmak üzere çok sayıda mahalle ve kırsal bölgede 09.00 ile 17.00 saatleri arasında geniş kapsamlı kesinti uygulanacaktır. Aynı gün Türkmen Mahallesi’nde 10.30 ile 14.30 saatleri arasında, Süleyman Demirel Mahallesi’nde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında ve İnönü merkezli geniş bir bölgede 12.00 ile 13.30 saatleri arasında kesinti yapılacaktır. Ayrıca Bozdağ ve çevresinde de 12.00 ile 13.30 saatleri arasında planlı kesinti uygulanacaktır.

9 Nisan 2026 tarihinde Karadoğan ve Ortaköy bölgelerinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi gerçekleştirilecektir.