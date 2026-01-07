İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 7-8 Ocak İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
İzmir elektrik kesintisi listesi! GEDİZ İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? 7 Ocak günü İzmir'in birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti belli saat aralıklarında gerçekleşecek. Peki, 7 Ocak günü İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi araştırmaları yapılıyor. Peki, İzmir elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İzmir elektrik kesintisi ve detayları…
İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 7 Ocak günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:
ÇİĞLİ
Tarih: 07 Ocak 2026
Saat: 09:00 – 15:00
Çalışma Türü: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Yakakent Mahallesi
8087/7 Sokak, 8087/8 Sokak, 8168 Sokak, 8170 Sokak, 8170/1 Sokak, 8171 Sokak, 8172 Sokak, 8175 Sokak, 8175/1 Sokak, 8179 Sokak, 8180 Sokak, Dere Caddesi, 8087 Sokak, 8087/1 Sokak, 8175/5 Sokak, 8087/12 Sokak, 8087/2 Sokak, 8087/3 Sokak, 8087/4 Sokak, 8087/5 Sokak, 8087/6 Sokak
Güzeltepe Mahallesi
8162 Sokak, 8176 Sokak, 8174 Sokak, 8173 Sokak, 8172/1 Sokak, 8171/1 Sokak, 8164 Sokak, 8163 Sokak, 8133 Sokak, 8162/1 Sokak, 8178 Sokak
Şirintepe Mahallesi
8177 Sokak, 8128/1 Sokak, 8128 Sokak
Köyiçi Mahallesi
8086 Sokak
BORNOVA
Tarih: 07 Ocak 2026
Saat: 02:00 – 02:30
Çalışma Türü: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Yıldırım Beyazıt Mahallesi
Burak Reis Caddesi, 5144/1 Sokak, 5142 Sokak
Rafet Paşa Mahallesi
5332 Sokak, Yıldırım Beyazıt Caddesi, 5366 Sokak, 5360 Sokak, 5359 Sokak, 5358 Sokak, 5357/1 Sokak, 5357 Sokak, 5356 Sokak, 5355/1 Sokak, 5355 Sokak, 5354 Sokak, 5353 Sokak, 5351/1 Sokak, 5351 Sokak, 5329 Sokak, 5246 Sokak, 5245 Sokak, 5244 Sokak, 5243 Sokak, 5242 Sokak, 5241 Sokak, 5163 Sokak, 5162 Sokak, 5158 Sokak, 5156 Sokak, 5155 Sokak, 5154 Sokak, 5153 Sokak, 5152 Sokak, 5151 Sokak, 5150 Sokak, 5149/1 Sokak, 5149 Sokak, 5148 Sokak, 5147 Sokak, 5146 Sokak, 5145 Sokak
Gazi Osman Paşa Mahallesi
5455 Sokak, 5454 Sokak, 5454/2 Sokak, 5454/1 Sokak
Barbaros Mahallesi
5330 Sokak, 5329/1 Sokak, 5328/1 Sokak, 5328 Sokak, 5327/1 Sokak, 5327 Sokak, 5301/1 Sokak, 5239 Sokak, 5238 Sokak, 5237 Sokak, 5236 Sokak, 5235 Sokak, 5234 Sokak, 5233 Sokak, 5232 Sokak, 5231 Sokak, 5230 Sokak, 5229 Sokak, 5228 Sokak, 5227 Sokak, 5226 Sokak, 5225 Sokak, 5224 Sokak, 5223 Sokak, 5222 Sokak, 5221 Sokak, 5216 Sokak
Saat: 09:00 – 16:00
Rafet Paşa Mahallesi
5041 Sokak, 5056 Sokak, 5057 Sokak, 5058 Sokak, 5058/2 Sokak, 5058/5 Sokak, 5058/6 Sokak, 5058/7 Sokak, 5070/1 Sokak, 5146 Sokak, 5153 Sokak, 5156 Sokak, 5157 Sokak, 5158 Sokak, 5159 Sokak, 5160 Sokak, 5161 Sokak, 5163 Sokak, Yıldırım Beyazıt Caddesi, Çocuk Parkı İçi Yolu, 5038 Sokak, 5040 Sokak, 5042 Sokak, 5043 Sokak, 5044 Sokak, 5045 Sokak, 5046 Sokak, 5047 Sokak, 5048 Sokak, 5051 Sokak, 5054 Sokak, 5055 Sokak
KONAK
Tarih: 07 Ocak 2026
Saat: 01:00 – 01:30
Çalışma Türü: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Muammer Akar Mahallesi
45 Sokak, 45/1 Sokak, 45/5 Sokak, 45/6 Sokak, 45/8 Sokak, 287 Sokak, 288 Sokak, 289 Sokak, 290 Sokak, 15 Sokak, İnönü Caddesi
General Kazım Özalp Mahallesi
47 Sokak, 45/7 Sokak
Esentepe Mahallesi
46 Sokak, 46/3 Sokak, 49 Sokak
Mehmet Ali Akman Mahallesi
13 Sokak, 13/1 Sokak, 15/2 Sokak, 18 Sokak, 18/1 Sokak, 18/3 Sokak, 20/3 Sokak
KARABAĞLAR
Tarih: 07 Ocak 2026
Saat: 09:00 – 13:00
Çalışma Türü: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Muammer Akar Mahallesi
İnönü Caddesi, 287 Sokak, 45 Sokak, 45/1 Sokak, 15 Sokak
Saat: 13:00 – 13:30
Mehmet Ali Akman Mahallesi
13 Sokak, 13/1 Sokak, 15 Sokak, 15/2 Sokak, 18 Sokak, 18/1 Sokak, 18/3 Sokak, 20/3 Sokak
Esentepe Mahallesi
46 Sokak, 46/3 Sokak, 49 Sokak
General Kazım Özalp Mahallesi
45/7 Sokak, 47 Sokak
Muammer Akar Mahallesi
287 Sokak, 288 Sokak, 289 Sokak, 290 Sokak, 45 Sokak, 45/1 Sokak, 45/5 Sokak, 45/6 Sokak, 45/8 Sokak, İnönü Caddesi
DİKİLİ
Tarih: 07 Ocak 2026
Saat: 10:00 – 14:00
Çalışma Türü: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
İsmetpaşa Mahallesi
62 Sokak, 62/1 Sokak, 64 Sokak, 70 Sokak, 72 Sokak, 52 Sokak, 111 Sokak, 550 Sokak, 552 Sokak, 554 Sokak
ÖDEMİŞ
Tarih: 07 Ocak 2026
Saat: 10:00 – 11:30
Çalışma Türü: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Sekiköy, Seyrekli, Kayaköy, Bebekler, Bülbüller, Çamyayla, Demircili, Dereuzunyer, İlkkurşun, Işık, Karadoğan, Karakova, Kerpiçlik, Kızılca, Köseler, Emmioğlu, Türkmen, Üç Eylül, Ortaköy, Derebaşı, Kızılcahavlu, Kahrat, Yusufdere, Yeniköy, Veliler, Üzümlü, Tosunlar, Süleymanlar, Suçıktı ve Şirinköy mahalleleri ile bu mahallelere bağlı sokaklar ve küme evleri.