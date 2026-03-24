İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 24-25 Mart İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir elektrik kesintisi listesi! GEDİZ İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? 24 Mart günü İzmir'in birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti belli saat aralıklarında gerçekleşecek. Peki, 24 Mart günü İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi araştırmaları yapılıyor. Peki, İzmir elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İzmir elektrik kesintisi ve detayları…

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 24 Mart günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:

Bergama

24 Mart 2026 tarihinde Bahçelievler mahallesinde saat 10.30 ile 13.30 arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi planlanmıştır. Aynı gün Atatürk mahallesinde saat 10.00 ile 16.00 arasında kesinti uygulanacaktır. Yine 24 Mart tarihinde İneşir ve Sarıcaoğlu bölgelerinde saat 10.00 ile 16.00 arasında kesinti yapılacaktır. Göçbeyli Kaplan bölgesinde de 24 Mart günü saat 10.00 ile 16.00 arasında elektrik kesintisi olacaktır. Ayrıca 25 Mart 2026 tarihinde Göçbeyli Kaplan bölgesinde saat 10.00 ile 16.00 arasında kesinti planlanmıştır.

Buca

24 Mart 2026 tarihinde Menderes ve Yaylacık mahallelerinde saat 10.00 ile 13.00 arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Bornova

24 Mart 2026 tarihinde Gökdere mahallesinde saat 09.00 ile 15.00 arasında kesinti planlanmıştır. Aynı gün Evka 3 mahallesinde saat 10.00 ile 16.00 arasında elektrik kesintisi olacaktır. Barbaros ve Gazi Osman Paşa mahallelerinde ise saat 09.00 ile 12.00 arasında kesinti yapılacaktır. Ayrıca 25 Mart 2026 tarihinde Gökdere mahallesinde saat 09.00 ile 15.00 arasında elektrik kesintisi planlanmıştır.

Foça

24 Mart 2026 tarihinde Yenibağarası mahallesinde saat 10.00 ile 16.00 arasında iki ayrı bölgede şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Güzelbahçe

24 Mart 2026 tarihinde Mustafa Kemal Paşa ve Yelki mahallelerinde saat 10.00 ile 16.00 arasında elektrik kesintisi planlanmıştır. 25 Mart 2026 tarihinde ise Çamlı ve Yelki mahallelerinde saat 09.00 ile 17.00 arasında kesinti yapılacaktır.

Karabağlar

25 Mart 2026 tarihinde Bozyaka, Gülyaka ve Sevgi mahallelerinde saat 10.00 ile 13.00 arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Karşıyaka

25 Mart 2026 tarihinde Yamanlar ve Sancaklı bölgelerinde saat 09.00 ile 17.00 arasında elektrik kesintisi planlanmıştır.

Ödemiş

24 Mart 2026 tarihinde Süleyman Demirel mahallesinde saat 09.00 ile 15.00 arasında kesinti yapılacaktır. Aynı gün Bıçakçı bölgesinde saat 09.00 ile 17.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır. 25 Mart 2026 tarihinde Yolüstü bölgesinde saat 09.00 ile 17.00 arasında ve Üzümlü bölgesinde saat 09.00 ile 15.00 arasında kesinti planlanmıştır.

Onur BAYRAM
