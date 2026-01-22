İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 22-23 Ocak İzmir'de elektrik kesintisi son dakika ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
İzmir elektrik kesintisi son dakika listesi! GEDİZ İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? 22 Ocak günü İzmir'in birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti belli saat aralıklarında gerçekleşecek. Peki, 22 Ocak günü İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi araştırmaları yapılıyor. Peki, İzmir elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İzmir elektrik kesintisi ve detayları…
İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 22 Ocak günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:
ÇİĞLİ
22 Ocak 2026 tarihinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Güzeltepe, Şirintepe, Yakakent, Köyiçi, Uğur Mumcu ve Balatçık mahallelerinin bazı sokaklarında 08.00 ile 17.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintileri uygulanacaktır.
TİRE
22 Ocak 2026 tarihinde Peşrefli, Kahrat, Kireli, Gökçen, Boynuyoğun, Çiniyeri, Işıklı, Kürdüllü, Adnan Menderes, TOKİ, Atatürk, Fatih, İbni Melek ve 4 Eylül mahallelerinde farklı saat aralıklarında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintileri yapılacaktır.
BUCA
22 ve 23 Ocak 2026 tarihlerinde Dicle, Çamlık, Adatepe, Gaziler, Fırat, Seyhan, Akıncılar ve Çaldıran mahallelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında 09.00 ile 15.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintileri uygulanacaktır.
URLA
22 ve 23 Ocak 2026 tarihlerinde Altıntaş, Yaka ve Uzunkuyu mahallelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle 10.00 ile 17.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintileri yaşanacaktır.
ALİAĞA
22 Ocak 2026 tarihinde Siteler, Bozköy, Güzelhisar ve Çıtak mahallelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları sebebiyle farklı saatlerde planlı elektrik kesintileri uygulanacaktır.
ÖDEMİŞ
22 Ocak 2026 tarihinde Yeniköy, Demircili, Şirinköy, Seyrekli, Işık ve Yolüstü mahallelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle 09.00 ile 17.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintileri yapılacaktır.
SEFERİHİSAR
22 Ocak 2026 tarihinde Cumhuriyet, Orhanlı, Turabiye, Tepecik, Atatürk, Kavakdere ve Beyler mahallelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında 09.30 ile 17.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintileri uygulanacaktır.
MENDERES
22 Ocak 2026 tarihinde Efemçukuru, Tekeli Fevzi Çakmak, Tekeli Atatürk mahalleleri ve İTOB Organize Sanayi Bölgesi'nde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle 09.00 ile 17.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintileri yapılacaktır.
KARABAĞLAR
22 Ocak 2026 tarihinde Tahsin Yazıcı, Adnan Süvari, Ali Fuat Cebesoy, Maliyeciler ve Vatan mahallelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında 09.00 ile 17.30 saatleri arasında planlı elektrik kesintileri uygulanacaktır.
GÜZELBAHÇE
22 ve 23 Ocak 2026 tarihlerinde Yalı, Payamlı, Küçükkaya, Çelebi, Kahramandere, Atatürk ve Yelki mahallelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle farklı saatlerde planlı elektrik kesintileri yaşanacaktır.
TORBALI
22 Ocak 2026 tarihinde Torbalı, Ertuğrul ve Alpkent mahallelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında 09.00 ile 15.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintileri uygulanacaktır.
KİRAZ
22 Ocak 2026 tarihinde Saçlı, Çatak, Dokuzlar, Yılanlı, Yeşildere ve Karabağ mahallelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle 09.30 ile 16.30 saatleri arasında planlı elektrik kesintileri yapılacaktır.
KARŞIYAKA
22 ve 23 Ocak 2026 tarihlerinde Şemikler, Yalı, Bostanlı, Atakent ve Cumhuriyet mahallelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında 09.00 ile 17.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintileri uygulanacaktır.
BAYINDIR
22 Ocak 2026 tarihinde Yusuflu, Yakacık, Buruncuk ve Fatih mahallelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle 10.00 ile 16.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintileri yaşanacaktır.
KARABURUN
23 Ocak 2026 tarihinde Eğlenhoca ve Merkez mahallelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında 09.00 ile 16.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintileri uygulanacaktır.
KONAK
23 Ocak 2026 tarihinde Lale ve Çaldıran mahallelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle 09.00 ile 15.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintileri yapılacaktır.