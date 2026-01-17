Haberler

İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 17-18 Ocak Ocak hafta sonu 2026 İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Güncelleme:
İzmir'de planlanan elektrik kesintileri vatandaşların gündeminde yer alıyor. GDZ Elektrik tarafından yapılan bilgilendirmeye göre 17-18 Ocak hafta sonunda kentin birçok ilçesinde belirli saatler arasında elektrik verilemeyecek. Bu kapsamda özellikle Buca, Karabağlar ve Bornova'da yaşayanlar kesintilerin süresini ve etkilenecek bölgeleri araştırıyor. "İzmir'de elektrik kaç saat kesilecek, elektrikler ne zaman gelecek?" sorularının yanıtları merak ediliyor.

İzmir elektrik kesintisi listesi, GDZ Elektrik Dağıtım AŞ'nin yayımladığı güncel duyurularla netleşti. Yapılan açıklamada, 17-18 Ocak 2026 tarihlerinde bakım ve şebeke çalışmaları nedeniyle İzmir'in farklı ilçelerinde değişen sürelerde kesintiler uygulanacağı belirtildi. Hangi ilçeler ve mahalleler etkilenecek, İzmir'de elektrik ne zaman yeniden verilecek? Güncel kesinti programı ve tüm detaylar haberimizde yer alıyor.

GDZ ELEKTRİK HAKKINDA

Gdz Elektrik, günlük yaşamın vazgeçilmez unsurlarından biri olan elektriği; tarım, ticaret ve sanayinin gelişimini destekleyecek şekilde güvenli, verimli ve sürdürülebilir bir hizmet anlayışıyla tüketicilere ulaştırmaktadır. Çevre ve insan odaklı yaklaşımını, çağın gerekliliklerine uygun teknolojik sistemlerle birleştirerek elektrik dağıtım hizmetini kesintisiz sürdürmektedir.

2013 yılından bu yana İzmir ve Manisa illerinde faaliyet gösteren Gdz Elektrik, 47 ilçe ve 2.384 mahalleyi kapsayan 25.822 kilometrekarelik hizmet alanında yaklaşık 3,9 milyon tüketiciye ve 6 milyon nüfusa 24 saat esasına dayalı elektrik dağıtım hizmeti sunmaktadır.

Enerjinin güvenilir ve verimli şekilde tüketicilere ulaştırılmasına öncülük eden şirket, "Hayat için enerji dağıtıyoruz" mottosuyla hizmet verdiği bölgelerde sürdürülebilir ve kaliteli elektrik dağıtımı sağlamak amacıyla çalışmalarını teknoloji ve inovasyon odaklı olarak sürdürmektedir.

Çalışan markası alanında hayata geçirilen projelerle dikkat çeken Gdz Elektrik, iş yeri kültürü ve çalışan memnuniyeti konusunda küresel ölçekte değerlendirme yapan Great Place to Work® Enstitüsü tarafından yürütülen program kapsamında, 2023 yılında Great Place to Work® Sertifikası almaya hak kazanmıştır.

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

Elektrik kesintileri için tıklayınız

Haberler.com
500

