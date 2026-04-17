İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 17-18 Nisan İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 17 Nisan günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:

Bayındır

17 Nisan 2026 tarihinde Bayındır’da üç ayrı planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. İlk kesinti, 09.00 ile 16.00 saatleri arasında, 3682535 numaralı kesinti kapsamında Osmanlar, Dernekli ve Balcılar mahallelerinde gerçekleştirilecektir. Bu kesinti; Osmanlar Köyü İç Yolu, Osmanlar Yolu, Küme Evleri, Kestanelik Sokak, Tüfekçi Küme Evleri, Dernekli Sokak, Balcılar Köyü İç Yolu, Ortaca Kozulca Sokak ve Balcılar Yolu Sokak çevresini etkileyecektir. Aynı gün 10.00 ile 16.00 saatleri arasında, 3682663 numaralı kesinti kapsamında Yusuflu ve Yakacık mahallelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır. Bu kesintiden Çiçek Sokak, Cin Kulesi Küme Evleri ve Gazi Atatürk Küme Evleri etkilenecektir. Yine 17 Nisan 2026 tarihinde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında, 3683322 numaralı kesinti kapsamında Kızılcaova Mahallesi’nde planlı kesinti uygulanacaktır.

18 Nisan 2026 tarihinde Bayındır’da üç ayrı planlı kesinti daha yapılacaktır. 10.00 ile 16.00 saatleri arasında, 3683681 numaralı kesinti kapsamında Yusuflu, Yakacık ve Fatih mahallelerinde elektrik kesintisi olacaktır. Fatih Mahallesi’nde Arap Kirli Küme Evleri ile Beylik Küme Evleri bu kesintiden etkilenecektir. Aynı gün yine 10.00 ile 16.00 saatleri arasında, 3683682 numaralı kesinti kapsamında Elifli, Fırınlı, Fatih, Sadıkpaşa, Tokatbaşı ve Yeşilova mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Bu kapsamda Yenice Kuyu Küme Evleri, İsmail Uslu Sulama Grubu çevresi, İkinci Malal Küme Evleri, Arap Kirli Küme Evleri, Tokatbaşı Yolu Küme Evleri, Macit Kasap Oğlu Sulama Grubu ve Köy İçi Yol çevresi etkilenecektir. Ayrıca 18 Nisan 2026 tarihinde 02.00 ile 03.00 saatleri arasında, 3683690 numaralı kesinti kapsamında Pınarlı ve Zeytinova mahallelerinde, özellikle Burgaz Sokak çevresinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Bayraklı

17 Nisan 2026 tarihinde Bayraklı’da iki ayrı planlı elektrik kesintisi bulunmaktadır. İlk kesinti, 09.00 ile 17.00 saatleri arasında, 3683231 numaralı kesinti kapsamında Doğançay Mahallesi’nde yapılacaktır. Bu kesinti 7190/5 Sokak, 7190 Sokak, 7190/9 Sokak, 7190/4 Sokak, 7190/7 Sokak ve 7195/5 Sokak çevresini etkileyecektir. Aynı gün 01.00 ile 01.15 saatleri arasında, 3683258 numaralı kesinti kapsamında R. Şevket İnce, Osmangazi, Çay ve Muhittin Erener mahallelerinde kısa süreli elektrik kesintisi uygulanacaktır. Bu kesinti çok sayıda sokak ile birlikte Bayraklı Girişi K12, İbrahim Galip Caddesi, Dumlupınar Caddesi, Yavuz Caddesi, İbrahim Ethem Caddesi ve Şehit Hakan Uysal Sokak çevresini etkileyecektir.

18 Nisan 2026 tarihinde Bayraklı’da iki ayrı planlı kesinti yapılacaktır. 12.00 ile 13.00 saatleri arasında, 3684007 numaralı kesinti kapsamında Turan Mahallesi ile Bayraklı Mahallesi’nde, özellikle Bayraklı İskele Yolu çevresinde elektrik kesintisi yaşanacaktır. Aynı gün 01.00 ile 01.15 saatleri arasında, 3684011 numaralı kesinti kapsamında Osmangazi, R. Şevket İnce, Çay ve Muhittin Erener mahallelerinde kısa süreli elektrik kesintisi uygulanacaktır. Bu kesinti; Osmangazi’de çok sayıda sokak ve caddeyi, R. Şevket İnce’de Bayraklı Girişi K12 çevresini, Çay Mahallesi’nde Şehit Hakan Uysal Sokak ve çevresini, Muhittin Erener Mahallesi’nde ise 2095, 2097, 2124 ve 2138 numaralı sokakları kapsayacaktır.

Çeşme

17 Nisan 2026 tarihinde Çeşme’de çok sayıda mahalleyi kapsayan planlı elektrik kesintileri uygulanacaktır. 10.00 ile 15.30 saatleri arasında, 3683373 numaralı kesinti kapsamında Reisdere, Şifne, Germiyan ve Ildır mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır. Bu kesinti Reisdere’de çok sayıda sokak, küme evleri ve Ören Mevkii çevresini; Şifne’de 6420 ve 16246 numaralı sokak çevresini; Germiyan’da 27187 ve 27188 numaralı sokakları; Ildır’da ise Alan Küme Evleri ile çok sayıda sokağı etkileyecektir.

Aynı gün yine 10.00 ile 15.30 saatleri arasında, 3683376 numaralı kesinti kapsamında Germiyan, Yalı, Şifne, Reisdere, Celal Bayar ve Ildır mahallelerinde geniş kapsamlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Bu kesinti özellikle Germiyan Mahallesi’nde çok sayıda sokak ve Germiyan Gazi Mustafa Kemal Caddesi çevresini; Yalı Mahallesi’nde oldukça geniş bir alanı; Şifne Mahallesi’nde Fener Yolu Konakları Ara Sokak ve çevresini; Reisdere’de site içi yollar dahil birçok sokağı; Ildır’da ise Ildır Gazi Mustafa Kemal Caddesi, Ildır Atatürk Caddesi, Ildır Cumhuriyet Caddesi ve çevresindeki sokakları kapsayacaktır.

Bunun yanında 17 Nisan 2026 tarihinde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında, 3683384, 3683388, 3683389 ve 3683391 numaralı dört ayrı kesinti kapsamında Germiyan Mahallesi’nde planlı elektrik kesintileri uygulanacaktır.

Güzelbahçe

18 Nisan 2026 tarihinde Güzelbahçe ilçesinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında, 3684184 numaralı kesinti kapsamında Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nde elektrik kesintisi yapılacaktır. Bu kesinti 2349 Sokak ile 2436 Sokak çevresini etkileyecektir.

Karabağlar

17 Nisan 2026 tarihinde Karabağlar’da 01.00 ile 01.30 saatleri arasında, 3683221 numaralı kesinti kapsamında Peker, İhsan Alyanak ve Aydın mahallelerinde kısa süreli planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Bu kesinti Peker Mahallesi’nde çok sayıda sokağı ve Sırrı Atalay Sokağı, İhsan Alyanak Mahallesi’nde 5071, 5055/1, 5055 ve 5048 numaralı sokakları, Aydın Mahallesi’nde ise 4317, 4316, 4315, 4308, 4305, 4303, 4299, 4294/1 ve 4294 numaralı sokakları kapsayacaktır.

18 Nisan 2026 tarihinde ise 01.00 ile 01.30 saatleri arasında, 3684035 numaralı kesinti kapsamında Bahçelievler Mahallesi’nde elektrik kesintisi yaşanacaktır. Bu kesinti; Saim Çıkrıkçı Caddesi, Halide Edip Adıvar Caddesi, Ali Rıza Avni Bulvarı ve çevredeki çok sayıda sokağı etkileyecektir.

Karşıyaka

17 Nisan 2026 tarihinde Karşıyaka’da üç ayrı planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. İlk kesinti, 09.00 ile 17.00 saatleri arasında, 3683231 numaralı kesinti kapsamında Yamanlar ve Sancaklı mahallelerinde yapılacaktır. Bu kesinti Karagöl Yolu Küme Evleri, Yamanlar Küme Evleri, Sancaklı Küme Evleri, Sancaklı Köyü ve Sancaklı Köy Yolu çevresini etkileyecektir. Aynı gün 10.00 ile 16.00 saatleri arasında, 3683381 numaralı kesinti kapsamında Bahçelievler Mahallesi’nde, özellikle 1851/15 Sokak, Çocuk Parkı İçi Yolu ve çevresindeki sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacaktır. Yine 17 Nisan 2026 tarihinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında, 3683387 numaralı kesinti kapsamında Bahçelievler Mahallesi’nde Tokadızade Şekip Bey Parkı İçi Yolu ile 1851/4, 1851/11 ve 1851/10 numaralı sokaklarda kesinti uygulanacaktır.

18 Nisan 2026 tarihinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında, 3683404 numaralı kesinti kapsamında Bahçelievler Mahallesi’nde elektrik kesintisi yapılacaktır. Bu kesinti 1851 Sokak, Cevdet Bilsay Caddesi ve çevresindeki çok sayıda sokağı kapsayacaktır. Aynı gün 12.00 ile 13.00 saatleri arasında, 3684007 numaralı kesinti kapsamında Tuna, Bahçelievler, Tersane, Alaybey ve Bahariye mahallelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Bu kesinti; Yalı Bulvarı, Zübeyde Hanım Caddesi, Cevdet Bilsay Caddesi, Şehit Asım Aksoy Caddesi ve çevredeki çok sayıda sokak ile park içi yolları etkileyecektir.

Konak

18 Nisan 2026 tarihinde Konak ilçesinde 09.00 ile 11.00 saatleri arasında, 3684209 numaralı kesinti kapsamında Altıntaş ve Atilla mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Bu kesinti Altıntaş Mahallesi’nde 347 Sokak, 368 Sokak ve İnönü Caddesi çevresini kapsayacaktır.

Ödemiş

17 Nisan 2026 tarihinde Ödemiş’te iki ayrı planlı elektrik kesintisi olacaktır. İlk kesinti, 09.00 ile 17.00 saatleri arasında, 3683236 numaralı kesinti kapsamında Küçükavulcuk, Ocaklı, Birgi, Büyükavulcuk ve Gerçekli mahallelerinde gerçekleştirilecektir. Bu kesinti; Küçükavulcuk Küme Evleri, Büyükavulcuk Yolu, Karataş Küme Evleri, Çörekbaba Küme Evleri, Umurbey Caddesi, İrimağzı Küme Evleri, Büyükavulcuk Küme Evleri ve Topçukuyu Küme Evleri çevresini etkileyecektir. Aynı gün 09.00 ile 15.00 saatleri arasında, 3683243 numaralı kesinti kapsamında Ovakent, Mescitli ve Bademli mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Bu kesinti Mescitli Köyü Yolu, Dutlukuyu Küme Evleri, Köleoğlu Küme Evleri, Mescitli Köyü İç Yolu ve Mescitli Küme Evleri çevresini kapsayacaktır.

18 Nisan 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında, 3683982 numaralı kesinti kapsamında Konaklı Mahallesi’nde planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Bu kesinti 9 Eylül Caddesi, Gazi İsmetpaşa Caddesi, Şehit Kamil Alkanlar Caddesi ve mahalledeki çok sayıda sokak ile çıkmaz sokağı etkileyecektir.

Seferihisar

17 Nisan 2026 tarihinde Seferihisar’da 09.15 ile 15.00 saatleri arasında, 3683219 numaralı kesinti kapsamında Orhanlı ve Kavakdere mahallelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Bu kesinti Orhanlı’da çok sayıda sokak, küme evi, tarımsal alan ve Orhanlı Caddesi çevresini; Kavakdere’de ise Orhanlı Kavakdere Yolu Küme Evleri ile Kavakdere Caddesi çevresini etkileyecektir.

18 Nisan 2026 tarihinde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında, 3684140 numaralı kesinti kapsamında Cumhuriyet Mahallesi’nde elektrik kesintisi yapılacaktır. Bu kesinti Kuşadası Seferihisar Yolu Caddesi, Karakoç Caddesi ve mahallede bulunan çok sayıdaki sokağı kapsayacaktır.

Torbalı

17 Nisan 2026 tarihinde Torbalı’da üç ayrı planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. İlk kesinti, 12.00 ile 15.00 saatleri arasında, 3683286 numaralı kesinti kapsamında Özbey ve Kaplancık mahallelerinde yapılacaktır. Bu kesinti 4034 Sokak ve 4056 Sokak çevresini etkileyecektir. Aynı gün 09.00 ile 16.00 saatleri arasında, 3683288 numaralı kesinti kapsamında Ertuğrul Mahallesi’nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Bu kesinti 3002 Sokak, 3023 Sokak, Cumhuriyet Caddesi, Hükümet Caddesi ve Mithatpaşa Caddesi çevresini kapsayacaktır. Yine 17 Nisan 2026 tarihinde 09.00 ile 13.00 saatleri arasında, 3683361 numaralı kesinti kapsamında Türkmenköy Mahallesi’nde, özellikle 215 Sokak çevresinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

18 Nisan 2026 tarihinde Torbalı’da üç ayrı planlı elektrik kesintisi daha olacaktır. 10.00 ile 16.00 saatleri arasında, 3684022 numaralı kesinti kapsamında Tepeköy ve Ertuğrul mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Bu kesinti; Hükümet Caddesi, Kazım Karabekir Caddesi, Kazım Dirik Caddesi, Hüseyin Yener Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Kıbrıs Caddesi, Üzeyir Dalgıç Caddesi ve çevredeki çok sayıda sokağı etkileyecektir. Aynı gün 09.00 ile 11.00 saatleri arasında, 3684027 numaralı kesinti kapsamında Yazıbaşı Mahallesi’nde planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Yine 18 Nisan 2026 tarihinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında, 3684030 numaralı kesinti kapsamında Fevzi Çakmak Mahallesi’nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Bu kesinti Mehmet Akif Ersoy Caddesi, Koyuncuoğlu Caddesi, Kazım Karabekir Paşa Caddesi, Barış Manço Caddesi, 29 Ekim Caddesi ve mahalledeki çok sayıdaki sokağı kapsayacaktır.