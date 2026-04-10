İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 10-11 Nisan İzmir'de elektrik kesintisi ne kadar sürecek?

İzmir’de 10 ve 11 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek planlı bakım çalışmaları nedeniyle çok sayıda ilçede elektrik kesintisi uygulanacak. Kesintiler farklı mahalle ve sokakları kapsayacak şekilde gün içine yayılan saat dilimlerinde gerçekleştirilecek.

İZMİR GEDİZ ELEKTRİK KESİNTİSİ 10-11 NİSAN

10 ve 11 Nisan tarihlerinde İzmir'de Bayındır, Bergama, Bornova, Gaziemir, Karşıyaka, Kemalpaşa, Menemen ve Ödemiş ilçelerinde planlı kesintiler uygulanacak. Kesintiler mahalle ve sokak bazında farklı saat aralıklarında gerçekleşecek:

Bayındır

10 Nisan 2026 tarihinde Yusuflu Mahallesi Çiçek Sokak ve Gazi Atatürk Küme Evlerinde saat 10.00 ile 13.00 arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

Aynı gün saat 13.00 ile 17.00 arasında Fatih Mahallesi Taş Köprü Küme Evleri, Yusuflu Mahallesi Gazi Atatürk Küme Evleri ve Yakacık Mahallesi Yüksel Sokakta kesinti uygulanacaktır.

Ayrıca 13.01 ile 17.00 saatleri arasında Yusuflu Mahallesi Gazi Atatürk Küme Evleri ve Çiçek Sokakta da kesinti olacaktır.

11 Nisan 2026 tarihinde saat 10.00 ile 12.00 arasında Yakacık Mahallesi Yüksel Sokak ve Yakacık Sokak, Yusuflu Mahallesi Gazi Atatürk Küme Evleri ve Fatih Mahallesi Taş Köprü Küme Evlerinde kesinti yapılacaktır.

Aynı gün saat 12.00 ile 17.00 arasında Yusuflu, Yakacık, Buruncuk ve Fatih mahallelerinin birçok sokağında kapsamlı bir kesinti uygulanacaktır.

Bergama

10 Nisan 2026 tarihinde Pınarköy Mahallesi Tepe Küme Evleri ve Pınarköy Küme Evlerinde saat 11.00 ile 17.00 arasında kesinti yapılacaktır.

Aynı gün saat 09.00 ile 15.00 arasında Bölcek Mahallesi Ortaokul Caddesi ve Kadıköy Mahallesi köy iç yolunda kesinti uygulanacaktır.

Saat 10.00 ile 16.00 arasında Yukarıbey Kaplan Mahallesinde de kesinti olacaktır.

11 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında Koyuneli Mahallesinde kesinti yapılacaktır.

Aynı gün saat 10.00 ile 16.00 arasında Yukarıbey Kaplan Mahallesinde kesinti olacaktır.

Saat 10.00 ile 13.00 arasında ise Kadıköy ve Bölcek mahallelerinde kesinti uygulanacaktır.

Bornova

10 Nisan 2026 tarihinde Gökdere Mahallesinde farklı sokaklarda saat 09.30 ile 15.30 arasında kesintiler uygulanacaktır.

Aynı gün saat 10.00 ile 16.00 arasında Merkez Mahallesinde Fevzi Paşa Caddesi ve çevresindeki sokaklarda kesinti olacaktır.

Saat 11.30 ile 13.30 arasında Atatürk Mahallesinde birçok sokakta kesinti yapılacaktır.

11 Nisan 2026 tarihinde saat 14.00 ile 18.00 arasında Egemenlik ve Kemalpaşa mahallelerinde çeşitli sokaklarda kesinti uygulanacaktır.

Gaziemir

11 Nisan 2026 tarihinde Aktepe Mahallesinde saat 10.00 ile 14.00 arasında çok sayıda sokak ve caddede şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Karşıyaka

10 Nisan 2026 tarihinde Bahçelievler Mahallesinde saat 10.00 ile 16.00 arasında farklı sokakları kapsayan kesintiler uygulanacaktır.

Aynı gün saat 09.00 ile 17.00 arasında Yamanlar ve Sancaklı mahallelerinde de kesinti yapılacaktır.

11 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında Donanmacı Mahallesinde kesinti olacaktır.

Aynı gün saat 10.00 ile 16.00 arasında Bahçelievler Mahallesinde kesinti uygulanacaktır.

Kemalpaşa

11 Nisan 2026 tarihinde Soğukpınar ve Atatürk mahallelerinde saat 09.00 ile 13.00 arasında çok sayıda sokak ve caddede elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Menemen

10 Nisan 2026 tarihinde Musabey, Camiikebir, Kesik ve Yıldırım mahallelerinde saat 09.00 ile 15.00 arasında kesinti yapılacaktır.

Aynı gün saat 10.00 ile 16.00 arasında İncirli Pınar, Yeşil Pınar ve Gölcük mahallelerinde geniş kapsamlı kesinti uygulanacaktır.

11 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında Çavuş, Buruncuk, Yıldırım ve Musabey mahallelerinde kesinti olacaktır.

Aynı gün Kasımpaşa, Esatpaşa ve Zafer mahalleleri ile Mermerli Mahallesinde de saat 09.00 ile 15.00 arasında kesintiler uygulanacaktır.

Ödemiş

10 Nisan 2026 tarihinde Ocaklı, Büyükavulcuk, Birgi, Gerçekli ve Küçükavulcuk bölgelerinde saat 09.00 ile 17.00 arasında kesinti yapılacaktır.

11 Nisan 2026 tarihinde saat 10.00 ile 15.00 arasında Ovakent, Mescitli ve Bademli bölgelerinde kesinti uygulanacaktır.

Aynı gün saat 09.00 ile 17.00 arasında Küçükavulcuk, Ocaklı, Birgi, Büyükavulcuk ve Gerçekli bölgelerinde tekrar kesinti yapılacaktır.