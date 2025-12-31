İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 1-2 Ocak 2026 İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 1 Ocak günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 1-2 OCAK

İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:

ÇİĞLİ

02 Ocak 2026 tarihinde, 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Küçük Çiğli Mahallesi

8780/24 Sokak, 8780 Sokak, 8780/22 Sokak, 8780/23 Sokak, 8786/14 Sokak

Küçük Çiğli Mahallesi

8780/35 Sokak, Murat Karayalçın Bulvarı, 8780/30 Sokak, 8780/27 Sokak, 8780 Sokak

Uğur Mumcu Mahallesi

8970, 8972, 8972/6, 8974, 8976, 8977, 8978, 8979, 8979/2, 8980, 8980/2, 8980/3, 8980/4, 8980/5, 8980/6, 8980/7, 8980/8 sokaklar

Ahmet Efendi Mahallesi

8979/1 Sokak

Harmandalı Gazi Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi

9002 Sokak, 9401 Sokak, 9401/1 Sokak, 9402 Sokak, 9 Eylül Caddesi

Cumhuriyet Mahallesi

9600 Sokak

DİKİLİ

02 Ocak 2026 tarihinde, 09.00 ile 15.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Cumhuriyet Mahallesi

367, 369, 369/1, 371, 372, 373/1, 374, 376, 380, 382, 390 sokaklar ve Bahriye Üçok Caddesi

BUCA

02 Ocak 2026 tarihinde, 09.00 ile 15.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Karacaağaç Mahallesi

4001, 4002, 4003, 4005, 4006, 4007, 4008, 4009, 4010, 4010/1, 4011, 4012, 4013, 4014, 4015, 4016, 4017, 4017/1, 4018, 4019, 4020 sokaklar

Demirci Mahallesi

6262/1 Sokak

GÜZELBAHÇE

02 Ocak 2026 tarihinde, 09.00 ile 15.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Yalı Mahallesi

125, 131, 133, 135, 137, 139, 143, 145, 147, 248, 252, 254, 256, 258, 260, 262, 264, 268, 270 sokaklar ve Mithatpaşa Caddesi

BERGAMA

02 Ocak 2026 tarihinde farklı saat aralıklarında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri uygulanacaktır.

10.00 ile 16.00 saatleri arasında

Eğrigöl Mahallesi ve Eğrigöl Köyü İç Yolu

09.30 ile 10.30 saatleri arasında

Eğrigöl Mahallesi, Eğrigöl Köyü İç Yolu, İzmir Çanakkale Yolu

15.30 ile 16.30 saatleri arasında

Bozköy Mahallesi, Zeytindağ, Yenikent, Cevaplı, Karahıdırlı, Tekkedere, Sarıdere, Kurfallı, Çalıbahçe ve Koyuneli mahalleleri

BAYRAKLI

02 Ocak 2026 tarihinde, 10.00 ile 11.30 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Manavkuyu Mahallesi

Alija İzetbegoviç Caddesi, Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi, 275/8, 275/11, 275/12, 275/13 sokaklar ve yeşil alan iç yolu

BORNOVA

02 Ocak 2026 tarihinde farklı saat aralıklarında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri uygulanacaktır.

02.00 ile 02.15 saatleri arasında

Ergene, Erzene, İnönü, Atatürk, Kazımdirik ve Kızılay mahallelerinin çok sayıda sokak ve caddesi

09.00 ile 13.00 saatleri arasında

Erzene Mahallesi ve Evka 3 Mahallesi'nin belirli sokakları

12.00 ile 17.00 saatleri arasında

Evka 3 Mahallesi, Şehitler Caddesi ve çevresi

KONAK

02 Ocak 2026 tarihinde, 10.00 ile 14.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Çimentepe Mahallesi

565, 595, 599, 600, 602, 632 sokaklar

Duatepe Mahallesi

KARABAĞLAR

02 Ocak 2026 tarihinde, 10.00 ile 16.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Tahsin Yazıcı Mahallesi

9168/3, 9168/5, 9168/6, 9168/10 sokaklar ile Aşıklar, Kültür, Mevlana ve Yurtsever caddeleri

Refet Bele Mahallesi

9139, 9139/2, 9143, 9143/1, 9143/2, 9167, 9169, 9171, 9176, 9178 sokaklar