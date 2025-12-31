İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 1-2 Ocak 2026 İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
İzmir elektrik kesintisi listesi! GEDİZ İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? 1 Ocak günü İzmir'in birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti belli saat aralıklarında gerçekleşecek. Peki, 1 Ocak günü İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi araştırmaları yapılıyor. Peki, İzmir elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İzmir elektrik kesintisi ve detayları…
İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 1 Ocak günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 1-2 OCAK
İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:
ÇİĞLİ
02 Ocak 2026 tarihinde, 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.
Küçük Çiğli Mahallesi
8780/24 Sokak, 8780 Sokak, 8780/22 Sokak, 8780/23 Sokak, 8786/14 Sokak
Küçük Çiğli Mahallesi
8780/35 Sokak, Murat Karayalçın Bulvarı, 8780/30 Sokak, 8780/27 Sokak, 8780 Sokak
Uğur Mumcu Mahallesi
8970, 8972, 8972/6, 8974, 8976, 8977, 8978, 8979, 8979/2, 8980, 8980/2, 8980/3, 8980/4, 8980/5, 8980/6, 8980/7, 8980/8 sokaklar
Ahmet Efendi Mahallesi
8979/1 Sokak
Harmandalı Gazi Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi
9002 Sokak, 9401 Sokak, 9401/1 Sokak, 9402 Sokak, 9 Eylül Caddesi
Cumhuriyet Mahallesi
9600 Sokak
DİKİLİ
02 Ocak 2026 tarihinde, 09.00 ile 15.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.
Cumhuriyet Mahallesi
367, 369, 369/1, 371, 372, 373/1, 374, 376, 380, 382, 390 sokaklar ve Bahriye Üçok Caddesi
BUCA
02 Ocak 2026 tarihinde, 09.00 ile 15.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.
Karacaağaç Mahallesi
4001, 4002, 4003, 4005, 4006, 4007, 4008, 4009, 4010, 4010/1, 4011, 4012, 4013, 4014, 4015, 4016, 4017, 4017/1, 4018, 4019, 4020 sokaklar
Demirci Mahallesi
6262/1 Sokak
GÜZELBAHÇE
02 Ocak 2026 tarihinde, 09.00 ile 15.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.
Yalı Mahallesi
125, 131, 133, 135, 137, 139, 143, 145, 147, 248, 252, 254, 256, 258, 260, 262, 264, 268, 270 sokaklar ve Mithatpaşa Caddesi
BERGAMA
02 Ocak 2026 tarihinde farklı saat aralıklarında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri uygulanacaktır.
10.00 ile 16.00 saatleri arasında
Eğrigöl Mahallesi ve Eğrigöl Köyü İç Yolu
09.30 ile 10.30 saatleri arasında
Eğrigöl Mahallesi, Eğrigöl Köyü İç Yolu, İzmir Çanakkale Yolu
15.30 ile 16.30 saatleri arasında
Bozköy Mahallesi, Zeytindağ, Yenikent, Cevaplı, Karahıdırlı, Tekkedere, Sarıdere, Kurfallı, Çalıbahçe ve Koyuneli mahalleleri
BAYRAKLI
02 Ocak 2026 tarihinde, 10.00 ile 11.30 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.
Manavkuyu Mahallesi
Alija İzetbegoviç Caddesi, Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi, 275/8, 275/11, 275/12, 275/13 sokaklar ve yeşil alan iç yolu
BORNOVA
02 Ocak 2026 tarihinde farklı saat aralıklarında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri uygulanacaktır.
02.00 ile 02.15 saatleri arasında
Ergene, Erzene, İnönü, Atatürk, Kazımdirik ve Kızılay mahallelerinin çok sayıda sokak ve caddesi
09.00 ile 13.00 saatleri arasında
Erzene Mahallesi ve Evka 3 Mahallesi'nin belirli sokakları
12.00 ile 17.00 saatleri arasında
Evka 3 Mahallesi, Şehitler Caddesi ve çevresi
KONAK
02 Ocak 2026 tarihinde, 10.00 ile 14.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.
Çimentepe Mahallesi
565, 595, 599, 600, 602, 632 sokaklar
Duatepe Mahallesi
KARABAĞLAR
02 Ocak 2026 tarihinde, 10.00 ile 16.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.
Tahsin Yazıcı Mahallesi
9168/3, 9168/5, 9168/6, 9168/10 sokaklar ile Aşıklar, Kültür, Mevlana ve Yurtsever caddeleri
Refet Bele Mahallesi
9139, 9139/2, 9143, 9143/1, 9143/2, 9167, 9169, 9171, 9176, 9178 sokaklar