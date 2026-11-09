İzmir fabrika patlamasında kaç kişi öldü? Hayatını kaybedenlerin isimleri ve kimlik bilgileri açıklandı mı?

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İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda yaşanan patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, tedavi altındaki ağır yaralı bir vatandaşın daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Hayatını kaybedenlerin isimlerine ilişkin resmi makamlardan bir açıklama yapılmadı. İşte patlamaya ilişkin son gelişmeler.

İZMİR FABRİKA PATLAMASINDA KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

İzmir Aliağa'daki demir çelik fabrikasında yaşanan patlamada can kaybı 17'ye yükseldi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yaptığı açıklamada "Durumu ağır olan bir vatandaşımız daha maalesef hayatını kaybetmiştir" ifadelerini kullandı. Yaralıların tedavisi hastanelerde sürüyor.

HAYATINI KAYBEDENLERİN İSİMLERİ AÇIKLANDI MI?

Patlamada hayatını kaybedenlerin isimleri ve kimlik bilgileri resmi makamlar tarafından açıklanmadı. Hayatını kaybeden işçilerin kimliklerine ilişkin bilgilerin, kimlik tespit işlemlerinin tamamlanmasının ve ailelerin bilgilendirilmesinin ardından paylaşılması bekleniyor. Resmi açıklama yapılmadan sosyal medyada paylaşılan isim listelerine itibar edilmemesi gerekiyor.

PATLAMA NE ZAMAN, NEREDE OLDU?

Patlama, 9 Kasım 2026 Pazartesi günü saat 11.30 sıralarında İzmir'in Aliağa ilçesine bağlı Çakmaklı Mahallesi'nde bulunan HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda meydana geldi.

YARALILARIN DURUMU NASIL?

Patlamada yaralanan işçilerin hastanelerde tedavisi sürüyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun açıklamasına göre durumu ağır olan yaralılardan biri daha hayatını kaybetti. Yaralıların sayısına ve son durumlarına ilişkin ayrıntılı bilgi resmi makamların açıklamalarıyla netlik kazanacak.

PATLAMAYLA İLGİLİ YAYIN YASAĞI VAR MI?

Patlamayla ilgili yayın yasağı getirildiği bildirildi. Yasağın kapsamına ilişkin ayrıntılar, olayla ilgili görüntü ve bilgilerin paylaşılmasında dikkatli olunmasını gerektiriyor. Vatandaşların resmi kaynaklardan yapılan açıklamaları takip etmeleri öneriliyor.