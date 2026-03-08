Haberler

İzmir deprem mi oldu? SON DAKİKA! İzmir'de deprem mi oldu, az önce deprem nerede oldu?

İzmir deprem mi oldu? SON DAKİKA! İzmir'de deprem mi oldu, az önce deprem nerede oldu?
Güncelleme:
Son dakika İzmir deprem mi oldu? İzmir'de yaşanan hafif sarsıntı vatandaşları endişeye sevk etti. Kısa süreli olan bu sarsıntının deprem mi yoksa başka bir doğal olayın sonucu mu olduğu konusunda resmi bir açıklama bekleniyor. Peki, İzmir'de deprem mi oldu son dakika! AFAD ve Kandilli İzmir son depremler listesi...

İzmir'de deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli'den gelen son dakika gelen bilgilere göre deprem oldu! Bugün az önce meydana gelen depremin şiddeti ve merkez üssü vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, İzmir'de deprem mi oldu? İzmir'de deprem oldu mu son dakika, merkez üssü neresi? Detaylar!

MANİSA'DA DEPREM PANİĞİ: TURGUTLU 3.9 İLE SARSILDI

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde saat 13:10 sularında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'ın açıkladığı verilere göre, depremin derinliği 5.49 kilometre olarak kaydedildi.

DEPREM KOMŞU İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Yaşanan sarsıntının sadece Manisa ile sınırlı kalmadığı, İzmir'de de hissedildiği bildirildi. Bölge sakinleri kısa süreli panik yaşadı, herhangi bir can veya mal kaybı ihbarı henüz ulaşmadı.

UZMANLARDAN HATIRLATMA: TEDBİRLİ OLUN

Deprem sonrası uzmanlar, artçı sarsıntılara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor. Özellikle Turgutlu ve çevre ilçelerde yaşayan vatandaşların güvenli alanlarda bulunmaları tavsiye ediliyor.

